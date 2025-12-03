Afrique: Baisse de l'activité économique du secteur tertiaire au mois d'août

Au mois d'août 2025, l'activité économique du secteur tertiaire s'est repliée de 1,8%, en rythme mensuel. L'information est contenue dans la dernière publication « Point Mensuel de Conjoncture @Octobre 2025 » de la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

Selon la même source, cette évolution est imputable aux contreperformances observées dans le transport (-12,5%), l'information et la communication (-10,4%), les « activités financières et d'assurance » (-28,9%), les services immobiliers (-16,1%), les « services de soutien et de bureau » (-13,2%), l'enseignement (-5,1%) et les « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-40,2%).

Toutefois, note la Dpee, les « activités spécialisées scientifiques et techniques » (+70,4%) et les services de la santé (+20,1%) se sont bien tenus sur la période.

Sur un an, le secteur tertiaire a enregistré une croissance de 2,0% au mois d'août 2025, portée par les « activités spécialisées scientifiques et techniques » (+31,9%), l'administration publique (+3,6%), les services immobiliers (+2,2%) et l'information et la communication (+1,3%).

Par ailleurs, un recul de l'activité est observé dans le commerce (-0,2%), le transport (- 2,7%), l'hébergement et la restauration (-0,5%), les services financiers et d'assurance (-1,1%), les services de soutien et de bureau (-1,6%), l'enseignement (-5,3%), la santé (-12,1%) et les « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-39,6%).