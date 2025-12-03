Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 27,500 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face à la couverture des besoins de financement de son budget, la Côte d'Ivoire, par le truchement de son Trésor Public, a levé le mardi 2 décembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 27,500 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 28 jours.

L'émetteur avait mis en adjudication 25 milliards de FCFA et a reçu des investisseurs des soumissions globales de 58,118 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 232,47%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 27,500 milliards de FCFA et celui rejeté à 30,618 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 47,32%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,51%.

Le remboursement des bons émis se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 30 décembre 2025. De leur côté, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.