Sénégal: Coopération sécuritaire - L'Espagne remet deux vedettes de surveillance au Sénégal

Le Sénégal a reçu mardi un nouvel appui opérationnel de l'Espagne, qui a procédé à la remise de deux vedettes de surveillance maritime destinées à renforcer les capacités des forces de sécurité sénégalaises.

La donation, officiellement actée lors d'une cérémonie organisée à la Base navale Amiral Faye Gassama, a été coprésidée par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, et son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

L'événement a réuni plusieurs hautes autorités civiles et militaires, parmi lesquelles l'Ambassadeur d'Espagne au Sénégal, Dolores Rios Peset, le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, Général de division Martin Faye, le Directeur général de la Police nationale, Inspecteur général Mame Seydou Ndour, le Chef d'état-major de la Marine nationale, Contre-amiral Abdou Sène, ainsi que le Commandant de la Gendarmerie territoriale, Général de brigade Assane Bèye. De nombreuses personnalités diplomatiques et militaires étaient également présentes.

Les deux embarcations, baptisées Vedette Joal et Vedette Mouhamed Ndao, constituent un renfort important dans la lutte contre l'émigration irrégulière. Elles offriront au Sénégal de meilleures capacités de surveillance, d'interception et de sauvetage en mer, à un moment où les tentatives de départs clandestins vers l'Europe connaissent des pics récurrents.

La remise officielle s'est matérialisée par la signature des documents de donation entre les représentants des deux pays, confirmant leur volonté commune d'intensifier la coopération contre ce phénomène transnational.

La cérémonie a également été marquée par la décoration du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et du Directeur général de la Police nationale, tous deux distingués de la Croix d'Argent de l'Ordre du Mérite individuel de la Guardia Civil, en reconnaissance de leur engagement dans la coopération sécuritaire.

Cette donation ouvre une nouvelle phase dans le partenariat stratégique entre Dakar et Madrid, illustrant la détermination des deux États à renforcer leurs actions conjointes pour prévenir et contenir l'émigration irrégulière.