Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La caravane des volontaires mobilise beaucoup de jeunes à Kédougou

La caravane nationale du programme des volontaires Jambaar26 a fait escale ce mardi 02 décembre 2025 à Kédougou. Cette tournée, déployée dans les 14 régions du Sénégal, vise à informer, mobiliser et recruter une partie des 6 000 volontaires nécessaires pour les Joj « Dakar 2026 », organisée pour la première fois, sur le sol africain.

À Kédougou, à l'une des étapes du parcours de la caravane nationale volontaires Jambaar26, la coordinatrice du programme des volontaires Jambaar26, Aïssatou Alassane Diédhiou a insisté sur l'importance d'impliquer les jeunes des zones éloignées. « Le programme est ouvert à tout le pays.

Nous voulons que les jeunes de Kédougou s'inscrivent massivement, car c'est une opportunité historique », a-t-elle indiqué. Pour ce faire, une plateforme d'adhésion reste ouverte jusqu'au 30 avril. Aïssatou Alassane Diédhiou a rappelé que l'objectif de la caravane, c'est de vraiment sensibiliser les jeunes, promouvoir le programme du volontariat et surtout recruter aussi les jeunes de Kédougou. Elle n'a pas manqué de souligner que la mobilisation nationale est essentielle. « Il faudra impliquer tous les jeunes du Sénégal, d'où l'importance de faire une caravane, d'aller à la rencontre des jeunes » a-t-elle appuyé.

L'équipe du Cojoj qui s'est rendue à Kédougou pour expliquer aussi ce que sont les jeux de la jeunesse, ainsi que le programme du volontariat, a confié avoir été surprise par l'intérêt manifesté par les jeunes à cette caravane. Nombreux s'étant présentés malgré les heures de cours. La coordinatrice Diédhiou a informé que trois équipes sillonnent simultanément le nord, le centre et le sud du pays afin de présenter le programme, répondre aux questions et créer une dynamique nationale autour des Jeux.

Le Directeur régional de la Jeunesse et des sports de Kédougou, Cheikh Tidjane Socé, voit dans cette caravane une avancée majeure pour l'équité territoriale. «Elle donne enfin aux jeunes de l'Est les mêmes chances de participer à un événement mondial », s'est-il réjoui.

Ainsi, au-delà du recrutement, la région prévoit, d'après le Directeur régional de la Jeunesse et des Sports de Kédougou, d'organiser des olympiades locales et des assises territoriales du sport pour permettre aux jeunes de vivre pleinement les Joj, malgré la distance avec Dakar. Pour Kédougou, a poursuivi Cheikh Tidjane Socé. Il s'agit aussi de réfléchir à la gouvernance sportive, au financement et à l'émergence de talents locaux. Autant de défis que la dynamique des Joj pourrait contribuer à relever au niveau régional.