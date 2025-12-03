Guinée: Labé - lancement des travaux de construction du centre de santé rural de Koula Maoudé

3 Décembre 2025
Aminata.com (Conakry)

À la suite de sa visite sur le site du nouvel hôpital régional de Labé, le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Dr Oumar Diouhé BAH, a procédé au lancement des travaux du futur Centre de Santé Rural dans le district de Koula Mawdhê.

Accompagné des sages de cette « ville sainte », le Ministre a souligné que cette cérémonie marque une étape majeure dans le processus de renforcement du système sanitaire de la région.

« Ce nouveau centre, dont l'inauguration est prévue dans quelques mois, contribuera à rapprocher les soins de qualité des populations et à améliorer durablement l'accès aux services de santé, » a déclaré le Ministre.

Pour Dr Oumar Diouhé BAH, cette initiative réaffirme l'engagement ferme du Gouvernement à poursuivre la réforme profonde du système de santé en Guinée. Histoire de le rendre plus accessible, moderne et résilient.

Visiblement satisfaits, les sages de Koula Mawdhê ont exprimé leur reconnaissance au Président de la République pour ce projet, qui représente une nouvelle avancée significative pour l'accès aux soins de la communauté.

