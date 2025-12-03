Gabon: Coordination de l'action gouvernementale - Une nouvelle méthodologie pour la période d'intérim

3 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par COMGOUV

Le jeudi dernier, l'Auditorium de l'Immeuble Arambo a accueilli une rencontre stratégique dédiée à la présentation d'une nouvelle méthodologie de coordination de l'Action Gouvernementale durant la période d'intérim.

Sur instruction du Vice-Président du Gouvernement par Intérim, Ministre d'État, Ministre de l'Économie, Henri-Claude Oyima, le Secrétaire Général du Gouvernement, Abdu Razzaq Guy Kambogo, a exposé des pistes d'amélioration visant à renforcer l'efficacité administrative.

Devant les membres du Gouvernement, Directeurs de Cabinet, Secrétaires Généraux et responsables d'administration centrale, le Vice-Président du Gouvernement a rappelé l'exigence d'une action publique centrée sur le concret, l'excellence et l'exemplarité.

Le Secrétaire Général du Gouvernement a, pour sa part, identifié les principaux dysfonctionnements observés et proposé des solutions opérationnelles pour bâtir une administration plus réactive et plus performante à l'aube de 2026.

Cette démarche s'inscrit dans la vision d'une gouvernance rigoureuse, transparente et orientée vers les résultats, portée par le Président de la République, Chef du Gouvernement, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema.

