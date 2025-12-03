Gabon: Installation du nouveau Coordonateur de l'Association des Anciens Élèves du Lycée Simon Oyono Aba'a de Bitam Alumni

3 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par JBA

L'Association des Anciens Élèves du Lycée Simon Oyono Aba'a de Bitam (ALUMNI)a procédé à l'installation de son nouveau Coordonateur, Ernest Edo Nze, lors d'une cérémonie qui a eu lieu ce week-end dans le sixième arrondissement de la commune de Libreville

Lors de son discours d'investiture, Ernest Edo Nze a appelé les membres de l'association à s'engager pour faire rayonner l'association et en faire une structure enviable et enviée sur la scène associative nationale. Il a souligné que l'atteinte efficace des objectifs de l'association dépend inexorablement de l'engagement de chacun de ses membres.

Le nouveau Coordonateur a également rappelé les défis auxquels l'association est confrontée et a promis de ne ménager aucun effort pour les relever. Il a sollicité le concours de tous les membres pour atteindre les objectifs fixés et faire de l'association une référence dans le département du Ntem et au-delà.

La cérémonie d'installation a été l'occasion pour les membres de l'association de se réunir et de discuter des perspectives de l'association. Les participants ont exprimé leur soutien au nouveau coordonateur et se sont engagés à travailler ensemble pour faire de l'association une structure forte et dynamique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Association des Anciens Élèves du Lycée Simon Oyono Aba'a de Bitam est une organisation qui vise à promouvoir l'excellence et la solidarité entre les anciens élèves du lycée. Elle compte plusieurs membres actifs qui travaillent à la réalisation de projets de développement dans la région du Ntem.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.