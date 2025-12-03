Gabon: Installation du nouveau Coordonateur de l'Association des Anciens Élèves du Lycée Simon Oyono Aba'a de Bitam Alumni

L'Association des Anciens Élèves du Lycée Simon Oyono Aba'a de Bitam (ALUMNI)a procédé à l'installation de son nouveau Coordonateur, Ernest Edo Nze, lors d'une cérémonie qui a eu lieu ce week-end dans le sixième arrondissement de la commune de Libreville

Lors de son discours d'investiture, Ernest Edo Nze a appelé les membres de l'association à s'engager pour faire rayonner l'association et en faire une structure enviable et enviée sur la scène associative nationale. Il a souligné que l'atteinte efficace des objectifs de l'association dépend inexorablement de l'engagement de chacun de ses membres.

Le nouveau Coordonateur a également rappelé les défis auxquels l'association est confrontée et a promis de ne ménager aucun effort pour les relever. Il a sollicité le concours de tous les membres pour atteindre les objectifs fixés et faire de l'association une référence dans le département du Ntem et au-delà.

La cérémonie d'installation a été l'occasion pour les membres de l'association de se réunir et de discuter des perspectives de l'association. Les participants ont exprimé leur soutien au nouveau coordonateur et se sont engagés à travailler ensemble pour faire de l'association une structure forte et dynamique.

L'Association des Anciens Élèves du Lycée Simon Oyono Aba'a de Bitam est une organisation qui vise à promouvoir l'excellence et la solidarité entre les anciens élèves du lycée. Elle compte plusieurs membres actifs qui travaillent à la réalisation de projets de développement dans la région du Ntem.