Afrique: Terrorisme Au continent - Rabat plaide pour remettre les victimes au coeur de la riposte continentale

Face à la recrudescence alarmante des attaques terroristes sur le continent, le Maroc a appelé, mardi à Rabat, à un changement profond de paradigme dans la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique.

Ouvrant les travaux de la première Conférence sur les victimes africaines du terrorisme, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a exhorté les Etats africains à adopter une approche ambitieuse, fondée sur la dignité des victimes, la justice et une responsabilité collective accrue.

Organisée en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le Terrorisme, cette conférence continentale se veut, selon le chef de la diplomatie marocaine, une étape décisive pour refonder les stratégies africaines de lutte antiterroriste, en plaçant les survivants et les familles des victimes au centre des politiques publiques.

Dans son intervention, M. Bourita a insisté sur la nécessité de dépasser une approche exclusivement sécuritaire pour reconnaître les victimes non seulement comme des personnes à accompagner, mais aussi comme de véritables acteurs de prévention et de résilience. Leur expérience, a-t-il souligné, peut contribuer à l'élaboration de réponses africaines plus humaines, plus efficaces et davantage ancrées dans les réalités locales.

Rappelant que l'Afrique demeure aujourd'hui l'épicentre mondial du terrorisme, le ministre a évoqué la situation particulièrement préoccupante dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ces violences ont provoqué, selon lui, des milliers de morts, des déplacements massifs de populations, la déscolarisation de nombreux enfants, la destruction de communautés entières et l'érosion du vivre-ensemble. « Le terrorisme n'est pas un simple événement passager, mais une déchirure profonde du tissu social et économique », a-t-il déclaré, déplorant des jeunesses privées d'avenir et des familles durablement brisées.

Cette conférence s'inscrit, a précisé M. Bourita, dans le prolongement de la Vision africaine du Roi Mohammed VI, qui fait du continent un axe prioritaire de la politique étrangère marocaine, fondée sur la solidarité, la coopération Sud-Sud et le partage d'expériences. Dans cette dynamique, le Maroc a mis en place une stratégie nationale intégrée reposant sur trois piliers complémentaires : la vigilance sécuritaire, le développement socio-économique et la consolidation du champ religieux, fondée sur les valeurs de modération et de tolérance.

L'objectif central de cette rencontre, a-t-il ajouté, est de passer de la simple reconnaissance du statut des victimes à un engagement africain concret et structurant. À cet égard, le Bureau Programme de Rabat de l'UNOCT est appelé à jouer un rôle clé dans la formation, l'appui technique et le soutien aux victimes à l'échelle régionale.

La séance d'ouverture de haut niveau a connu la participation du Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Chef de l'UNOCT, Alexandre Zouev, de plusieurs ministres africains, notamment issus des pays du Sahel, ainsi que de représentants d'organisations régionales, d'experts internationaux et d'associations de victimes africaines.