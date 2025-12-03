Gabon: L'ambition inclusive de l'école - Quelle place pour l'élève et son expérience ?

analyse

L'école gabonaise est engagée dans une mutation profonde : celle d'une éducation plus inclusive, plus attentive, plus enracinée dans la réalité de ses apprenants. L'inclusion n'est pas un slogan.

C'est une responsabilité nationale, une vision, un devoir collectif qui consiste à reconnaître que chaque enfant arrive en classe avec une histoire, des forces, des fragilités et des potentialités qui lui sont propres.

Et cette expérience vécue -- souvent silencieuse -- devrait être un point d'appui majeur, non un obstacle.

Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir ce que l'école enseigne, mais davantage comment elle le fait, et surtout à qui elle s'adresse réellement . L'ambition inclusive nous invite à changer de regard : considérer l'erreur comme un outil de progression, valoriser les singularités, permettre à chaque élève de trouver sa place sans craindre d'être mis de côté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce mouvement, nous avons besoin d'institutions solides, capables d'accompagner les enseignants dans la maîtrise de nouvelles approches pédagogiques. C'est ici que je voudrais faire un clin d'œil appuyé à deux structures essentielles de notre architecture éducative : l'Institut de Formation des Professeurs d'École (IFPE) et l'Institut de Formation aux Métiers de l'Éducation (IFME).

Ces instituts ont une responsabilité stratégique : ouvrir davantage leurs curricula à une compréhension fine de l'inclusion, non comme un supplément, mais comme une unité d'enseignement à part entière, un pilier structurant de la formation.

Intégrer l'analyse des besoins spécifiques, la différenciation pédagogique, l'écoute active de l'élève, la prise en compte de son vécu et de ses difficultés... tout cela doit être enseigné, pensé, expérimenté dès la formation initiale.

Car l'école inclusive ne se décrète pas : elle se prépare, elle se construit, elle se porte sur les épaules de professionnels bien formés, bien outillés, et conscients de leur mission.

À l'heure où nos établissements accueillent des enfants de plus en plus divers dans leurs parcours, leurs capacités, leurs attentes, nous devons plus que jamais aligner les discours, les pratiques et les formations.

C'est cela, bâtir un système éducatif cohérent : assurer que ce que nous voulons pour l'enfant se retrouve dans la classe, mais aussi dans la formation de ceux qui auront la charge de l'accompagner.

L'ambition inclusive de l'école gabonaise n'est pas un horizon lointain.

C'est un chantier en cours. Un chantier exigeant, mais profondément porteur d'avenir.

Et c'est ensemble -- institutions de formation, enseignants, administrateurs, chercheurs, familles -- que nous pourrons offrir à chaque élève la dignité d'une place réelle, d'un apprentissage qui fait sens, et d'une école qui voit en lui non pas un problème à corriger, mais une richesse à révéler.