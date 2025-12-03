Sénégal: Kafountine - Les femmes d'Abéné relancent la riziculture sur un site en friche depuis 20 ans

Abéné (Kafountine) — Les femmes du village d'Abéné, dans la commune de Kafountine (sud), ont remis en culture un champ de riz de deux hectares resté en friche durant près de vingt ans, grâce aux travaux d'entretien réalisés dans le cadre du programme G-Sand.

Cette relance agricole a encouragé le lancement d'un projet de maraîchage communautaire destiné à renforcer l'autonomie alimentaire et les revenus des productrices locales, a indiqué la responsable du groupement des femmes d'Abéné, Aminata Sifaye Diémé.

S'exprimant en marge d'une journée d'exploitation sur ce site, Mme Diémé a salué "les exploits réalisés sur le terrain par les femmes rurales", soulignant que ces efforts ont permis d'initier un programme maraîcher visant à approvisionner durablement les marchés locaux en légumes frais.

Elle a relevé que "la ferme dispose d'un potentiel important qui doit être exploité" pour produire notamment des tomates, des légumes-feuilles, de la canne et d'autres cultures destinées à diversifier l'offre agricole locale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'adjointe au maire de Kafountine, Diénaba Sambou, a félicité les femmes pour "la qualité du travail accompli" sur ce site, estimant que "ce champ est très bien exploité et constitue un modèle de dynamisme communautaire".

Elle a exhorté les populations à s'investir davantage dans les initiatives agricoles locales.

Mme Sambou a également rappelé l'existence, dans la commune de Kafountine, d'une coopérative de cultivateurs regroupant les 19 villages de la zone, invitant les agriculteurs et agricultrices à y adhérer pour mutualiser les efforts, faciliter l'accès aux intrants et améliorer la commercialisation des produits.

Les responsables du projet disent nourrir "un espoir réel" quant à la réussite du programme maraîcher, lequel devrait contribuer à stabiliser les revenus des femmes et à dynamiser le secteur agricole local.

L'exploitation de ce champ s'inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de l'entreprise G-Sand, détentrice d'une licence pour l'exploitation du zircon dans la zone.