Sénégal: Accès au financement - Aïda Mbodj détaille les mesures de la DER en faveur des personnes vivant avec un handicap

Dakar — La déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, a mis en exergue les mesures prises par la structure qu'il dirige pour lever les obstacles entravant l'accès au financement pour les personnes vivant avec un handicap.

"Ce choix se traduit par deux mesures claires : un taux d'intérêt zéro, c'est-à-dire sans intérêts, et l'absence de limite d'âge pour accéder au financement", a-t-elle indiqué.

"Ces mesures témoignent de notre ferme volonté d'offrir à chaque citoyen, sans distinction, la possibilité de développer une activité génératrice de revenus, d'accéder à la formation, de créer de la valeur et de contribuer pleinement au développement économique et social de notre pays".

Mme Aïda Mbodj s'exprimait mardi lors d'une journée "portes ouvertes" dédiée aux personnes vivant avec un handicap, en prélude de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cette journée est avant tout un moment de reconnaissance et de gratitude. Cela nous permet de mettre en lumière les efforts constants déployés par la DER/FJ, pour renforcer l'inclusion économique des personnes handicapées. C'est aussi un moment de partage, d'échange et de dialogue entre nous, bénéficiaires, partenaires techniques et financiers, acteurs associatifs et équipes de la DER/FJ", a-t-elle indiqué.

Elle a expliqué que la DER/FJ a fait le choix d'utiliser principalement un budget autonome, associé à des services financiers numériques qui facilitent l'accès aux fonds.

"Ainsi, 92 % des bénéficiaires ont été financés grâce à ce dispositif qui offre flexibilité, rapidité et efficacité. Le financement inclut également les initiatives individuelles menées par des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec fierté que notre action produit des résultats concrets", se réjouit la déléguée générale.

Aïda Mbodj fait état de "1 014 bénéficiaires pour un montant total de 806 804 905 francs".

"Parmi nos bénéficiaires, 70 % sont des femmes, ce qui confirme leur rôle essentiel dans l'entrepreneuriat et la vie économique. Les 46 départements du Sénégal bénéficient de ce financement. Les régions de Thiès, Dakar, Diourbel, Sédhiou et Ziguinchor figurent parmi les plus dynamiques", note-t-elle.

Les financements concernent une diversité de secteurs allant de l'élevage à l'agriculture, en passant par la pêche, l'artisanat ou encore les industries culturelles et créatives.

Plus de 53 % des ressources ont été orientées vers les secteurs prioritaires définis au niveau national, selon la déléguée générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.