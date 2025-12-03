Afrique: Des députés déplorent 'la valorisation' de l'agrobusiness au détriment des cultures familiales

Dakar — Des députés intervenant à la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage pour l'exercice 2026, ont déploré la valorisation, selon eux, de l'agrobusiness au détriment de l'agriculture familiale.

"J'ai l'impression que vous faites la promotion de l'agrobusiness alors que les cultures familiales sont très importantes, et c'est sur cela que vous serez noté à l'avenir", a indiqué la députée Marième Diamanka, en s'adressant au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

L'agriculture familiale doit être valorisées et ses agriculteurs méritent d'être soutenus en intrants et matériaux, a ajouté la parlementaire.

L'intervention de sa collègue Maimouna Bousso est allée dans le même sens.

"Comment peut-on se prévaloir d'être champion en écrasant de pauvres agriculteurs ?", s'est interrogée Mme Bousso, jugeant qu'il est "impensable" de parler de développer de l'agrobusiness au détriment de l'agriculture familiale traditionnelle.

"Ces agriculteurs cultivent ces terres depuis des décennies, et il faudrait penser aux voies et moyens d'en faire les propriétaires de ces terres", a plutôt suggéré Maimouna Bousso.

Le député Maguette Sène a souligné les difficultés rencontrées par les petits producteurs pour écouler leurs productions face aux entreprises spécialisées dans l'agrobusiness.

"Il faut penser à donner plus de moyens aux agriculteurs et mettre en place des chambres froides pour éviter la destruction des stocks", a-t-il demandé.

Maguette Sène a par ailleurs préconisé la mise en place d'antennes de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) "dans des localités autres que le centre du pays".

"L'expropriation des terres qui finissent entre les mains de particuliers riches est un réel problème", a soulevé le parlementaire Abdoulaye Thomas Faye.

Diogomaye Diaw a lui suggéré de mettre en place des alternatives permettant de reconnaître "les vrais agriculteurs".

"Il faut savoir reconnaître les agriculteurs. Je dénoncé aussi le fait que les opérateurs s'enrichissent au détriment des paysans", a ajouté M. Diaw.