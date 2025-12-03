Sénégal: CAN 2025 - Le sélectionneur du Bénin publie une liste de 30 joueurs pour un stage de préparation

3 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a publié mercredi une liste de 30 joueurs devant prendre part à partir du 10 décembre à Ben Slimane (Maroc) à un stage de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans le Royaume Chérifien.

Le sélectionneur des Guépards a pour la première fois fait appel à Charlemagne Azongnitodé, un défenseur central évoluant dans le club finlandais de l'AC Oulu.

Le Bénin est logé dans la poule D qu'il partage avec le Sénégal, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Botswana.

Voici la liste des 30 joueurs béninois convoqués pour le stage au Maroc

-Gardiens : Dandjinou Marcel, Allagbé Saturnin, Obassa Serge

-Défenseurs : Attidjikou Samadou, Azongnitodé Charlemagne, Fassinou Rodrigue, Kiki David, Moumini Rachid, Ouorou Tamimou, Yohan Roche, Tijani Mohamed, Verdon Olivier

-Milieux :Ahlinvi Mattéo, Ahouangbo Mariano, Ahoudo Gislain, D'Almeida Sessi, Dokou Dodo, Hassane Imourane, Kossi Rodrigue

-Attaquants : Akimey Adam, Aloko Rodolfo, Amoussou Romaric, Dossou Jodel, Hountondji Andreas, Mounié Steve, Olaïtan Junior, Rachidou Razack, Santos Felipe, Tessilimi Olatoundji, Tosin Aiyegun

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.