Sénégal: CAN 2025 - Le sélectionneur du Bénin publie une liste de 30 joueurs pour un stage de préparation

Dakar — Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a publié mercredi une liste de 30 joueurs devant prendre part à partir du 10 décembre à Ben Slimane (Maroc) à un stage de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans le Royaume Chérifien.

Le sélectionneur des Guépards a pour la première fois fait appel à Charlemagne Azongnitodé, un défenseur central évoluant dans le club finlandais de l'AC Oulu.

Le Bénin est logé dans la poule D qu'il partage avec le Sénégal, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Botswana.

Voici la liste des 30 joueurs béninois convoqués pour le stage au Maroc

-Gardiens : Dandjinou Marcel, Allagbé Saturnin, Obassa Serge

-Défenseurs : Attidjikou Samadou, Azongnitodé Charlemagne, Fassinou Rodrigue, Kiki David, Moumini Rachid, Ouorou Tamimou, Yohan Roche, Tijani Mohamed, Verdon Olivier

-Milieux :Ahlinvi Mattéo, Ahouangbo Mariano, Ahoudo Gislain, D'Almeida Sessi, Dokou Dodo, Hassane Imourane, Kossi Rodrigue

-Attaquants : Akimey Adam, Aloko Rodolfo, Amoussou Romaric, Dossou Jodel, Hountondji Andreas, Mounié Steve, Olaïtan Junior, Rachidou Razack, Santos Felipe, Tessilimi Olatoundji, Tosin Aiyegun