Sénégal: 'Les agents décisionnaires seront désormais intégrés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires' (ministre)

Dakar — Les agents dits décisionnaires seront désormais intégrés et promus dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, a assuré le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, affirmant que les décrets permettant cette harmonisation ont déjà été adoptés.

"Désormais, les agents décisionnaires vont être intégrés dans les mêmes conditions que les agents fonctionnaires et bénéficier du même traitement dans l'avancement", a déclaré le ministre, en réponse à une interpellation de députés sur les avantages attendus de ces nouveaux textes.

Le ministre de la Fonction publique intervenait mercredi en marge de l'examen du projet de budget 2026 de son département, fixé à 11,96 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 11,68 milliards FCFA en crédits de paiement.

Selon Olivier Boucal, la publication des deux décrets va ouvrir "immédiatement la voie à la régularisation administrative".

"Dès que ce sera publié, la Fonction publique s'affairera à prendre tous les actes des agents concernés et à les diligenter", a-t-il indiqué.