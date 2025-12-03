Sénégal: Des parlementaires suggèrent de recycler les eaux pluviales pour irriguer les terres en saison sèche

Dakar — Les députés Fodé Mané et Oumar Bamba Diop ont suggéré mercredi le recyclage des eaux pluviales pour les réutiliser dans l'irrigation pendant la saison sèche.

Ils ont fait cette proposition lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage pour l'exercice 2026.

"Les eaux pluviales ont envahi Touba et d'autres localités durant l'hivernage. Pourquoi ne pas recycler ces eaux pour qu'elles servent à irriguer les terres en saison sèche", a proposé Fodé Mané, s'adressant au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage Mabouba Diagne.

"Des cultivateurs peinent à irriguer leurs terres en saison sèche, donc la maîtrise de l'eau est essentielle, et il faudrait réfléchir sérieusement sur comment exploiter les eaux qui nous envahissent lors des inondations", a plaidé le député, suggérant d'approfondir davantage cette idée.

Il a également demandé que la diaspora soit prise en compte dans l'acquisition de terres, estimant que les Sénégalais de l'étranger s'intéressent à l'agriculture et ont besoin d'être accompagnés.

Le député Oumar Bamba Diop a abondé dans le même sens.

"Il faut irriguer les champs grâce aux eaux pluviales recyclées des inondations", a-t-il également suggéré, affirmant que le secteur primaire est "un vecteur de développement".

Selon lui, il faut aussi faire la promotion des cultures fourragère pour créer un lien entre agriculteurs et éleveurs.

M. Diop a également mis en avant l'importance de l'innovations dans l'agriculture.

"L'agriculture sous serre, l'expérimentation de nouvelles cultures, la valorisation de nos terres, sont des sujets importants", a-t-il déclaré.