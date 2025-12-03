Congo-Kinshasa: OCC / Dirkat - Christelle Muabilu lance un atelier stratégique sur l'élimination du plomb dans les peintures en RDC !

La Direction Provinciale du Katanga (DIRKAT) a ouvert les portes pour un atelier de sensibilisation et de formation axé sur un défi majeur : l'élimination du plomb dans les formulations de peinture en RDC.

C'est dans la salle de réunion GLM de l'immeuble III que se déroule l'atelier organisé par l'Office en collaboration avec l'ONG internationale LEEP. Par cet atelier, l'OCC donne le coup d'envoi d'une initiative cruciale pour la santé publique et la qualité industrielle en République Démocratique du Congo.

L'ambiance était empreinte de détermination, soulignant l'engagement de l'institution à harmoniser ses pratiques avec les standards internationaux de sécurité. C'est après l'accueil chaleureux de Monsieur Paulin KASEREKA, Chef de la Direction Provinciale de la DIRKAT, que l'honneur est revenu à Madame Christelle MUABILU, Directrice Générale Adjointe (DGA) de l'OCC, de déclarer officiellement ouverts les travaux.

Dans son allocution d'ouverture, Madame la DGA Muabilu a rappelé la portée de cette session, la décrivant comme un prolongement naturel du programme de renforcement des capacités proposé par le partenaire Lead Exposure Elimination Project (LEEP) en octobre dernier. Madame la DGA a d'abord exprimé sa gratitude envers la haute autorité de la RDC, rendant hommage à Son Excellence le Président Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO pour ses efforts inlassables en faveur de la paix, ainsi qu'à Son Excellence Madame la Première Ministre pour son rôle moteur dans le développement socioéconomique

. Elle a également salué l'appui constant de Monsieur Julien PALUKU KAHONGYA, Ministre du Commerce Extérieur, soutien essentiel à la modernisation de l'Office.

S'adressant directement aux participants, elle a insisté sur l'importance de leur présence, y voyant un témoignage fort de la valorisation du capital humain au sein de l'OCC.

Le cœur de son message portait sur la technique même : « L'échantillonnage représente une étape déterminante dans l'étude de la teneur en plomb des peintures », a-t-elle souligné. Le véritable enjeu, notamment pour les traces chimiques, réside dans la représentativité de l'échantillon. Une stratégie de prélèvement rigoureuse n'est pas une simple formalité, mais la condition sine qua non pour garantir que les résultats d'analyse sont fidèles à l'ensemble du lot, minimisant tout risque d'erreur ou de contamination.

L'objectif de cette formation est donc clair : fournir aux agents les outils pour maîtriser les procédures et produire des échantillons homogènes et représentatifs, permettant à l'OCC d'intégrer la teneur en plomb comme un paramètre essentiel de l'évaluation de la conformité des peintures. Concluant avec optimisme, Madame Muabilu a souhaité plein succès aux travaux avant de déclarer la formation officiellement ouverte. L'atelier a bénéficié d'un éclairage technique de haut niveau grâce à la participation des

spécialistes de l'ONG internationale LEEP. L'Office a ainsi eu l'honneur d'accueillir

Monsieur KAMBOU PORO, venu du Burkina Faso, et Madame Armelle Tchato Ngassam, originaire du Cameroun. Leur présence a enrichi les échanges par une perspective panafricaine et une expertise de terrain sur les enjeux du contrôle de la peinture.

L'atelier de formation qui se déroule actuellement n'est que la première phase d'une mobilisation plus vaste. Ces travaux préparent en effet la grande Journée de Sensibilisation qui se tiendra ce mercredi 03 décembre 2025.