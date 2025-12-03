Congo-Kinshasa: Protection des femmes et des enfants - La RDC et l'Espagne s'engagent à marcher ensemble !

L'ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo, Carmen Díez Orejas, a été reçue ce mardi par la ministre du Genre, Famille et Enfant, Micheline OMbae Kalama, lors d'une audience consacrée au renforcement de la coopération bilatérale en matière de protection des femmes et des enfants.

À l'issue de l'entretien, la diplomate espagnole a salué « l'intérêt de l'Espagne d'accompagner le gouvernement congolais dans la protection de la femme et de l'enfant », rappelant que l'égalité des genres et la défense des droits des mineurs demeurent une priorité du gouvernement espagnol.

« Durant les dernières années, l'Ambassade d'Espagne en RDC a travaillé étroitement avec les ministres précédentes. Je suis venue réaffirmer à Madame la Ministre ma pleine disposition à poursuivre cet effort commun pour promouvoir l'égalité des genres », a-t-elle déclaré.

Mme Díez Orejas a également souligné que la volonté de son pays de s'investir davantage s'inscrit dans la vision du Président de la République, tout en précisant que l'Espagne souhaite accompagner les actions de Mme Micheline OMbae Kalama, nouvellement engagée dans la mise en oeuvre de politiques publiques ambitieuses en faveur des droits des femmes et des enfants.

« Mon pays croit profondément en cette égalité, ce qui se reflète d'ailleurs dans la présence d'une femme ambassadrice accréditée en RDC », a-t-elle conclu.

Cette audience ouvre la voie à un renforcement du partenariat entre Kinshasa et Madrid autour des axes prioritaires du ministère : autonomisation des femmes, protection de l'enfant et promotion de l'égalité des genres.