Congo-Kinshasa: Lualaba , L'Assemblée provinciale a-t-elle ouvert la boite de pandore ?

« Est suspendue en vue d'assurer la stabilité des institutions provinciales de la province du Lualaba et la cohésion entre elles pendant la période de conflit armé, la mise en œuvre de la procédure de destitution par motion de censure ou défiance et pétition de déchéance, des membres du bureau du gouverneur et de son vice »

Cette résolution votée le vendredi par l'Assemblée provinciale du Lualaba, alimente de vifs débats dans la province cobaltifère et nombreux sont ceux qui voient à travers elle, un chèque en blanc accordé par l'organe délibérant à la cheffe de l'exécutif provincial Fifi MASUKA et son gouvernement de se servir dans les caisses de cette riche province en toute impunité.

Afin de mettre fin aux nombreuses réactions et interprétations diverses suscitées par ladite résolution, l'Honorable Archimède KABEYA KALASA, Vice-Président de l'Assemblée provinciale et président de séance lors du vote de la résolution controversée, a organisé un point de presse ce lundi 1er décembre au cours duquel il a tenu d'éclairer l'opinion. De prime abord, il a précisé que la résolution n'est ni arbitraire, ni provinciale, elle découle d' une instruction formelle émise au niveau national par le vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, lui-même mandaté par la plus haute autorité du pays.

En effet, le contexte national actuel caractérisé par la guerre qui sévit dans le nord-est du pays exige une discipline institutionnelle stricte. Dans une telle situation, aucune institution ne peut se permettre d'ajouter à la fragilité nationale des crises internes susceptibles de détourner l'Etat de l'essentiel. Ainsi, les provinces ont été appelées à geler temporairement les motions de nature à provoquer des instabilités institutionnelles. Il s'agit d'une mesure nationale prise à l'effet de garantir l'intégrité du pays et non d'une initiative locale destinée à soustraire qui que ce soit au contrôle parlementaire.

L'Assemblée provinciale ne perd aucune de ses prérogatives, car les contrôles parlementaires se poursuivront, les redditions des comptes demeurent obligatoires.

L'Exécutif provincial reste pleinement responsable devant l'Assemblée provinciale. Toutefois, si pendant cette période de suspension, il arrivait qu'il soit mis à charge de l'Exécutif provincial quelques actions répréhensibles au regard de la loi, la Cour des comptes, l'IGF et les cours et tribunaux seront compétents pour s'en saisir en établissant strictement les responsabilités dans le chef de leurs auteurs et de manière individuelle et non collective