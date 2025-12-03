Congo-Kinshasa: Reddition des Comptes 2024 - Le Sénat renvoie le Projet de Loi à la Commission Ecofin pour ajustements

3 Décembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Après son examen en première lecture à l'Assemblée Nationale, le projet de Loi portant reddition des comptes de la Loi de finances exercice 2024, a été examiné en seconde lecture par la Chambre haute du Parlement le lundi 1er décembre et renvoyé à la Commission économique et financière pour des ajustements. Présenté par le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, ce projet de loi avait été déclaré recevable par l'Assemblée Nationale lors d'une plénière. Les honorables députés nationaux l'ont examiné en première lecture.

Exécution Budgétaire 2024 : Analyse des Contre-performances

Le gouvernement justifie les contre-performances par la non-réalisation des recettes extérieures et détaille les efforts de gestion. Dans son rapport exposé devant les parlementaires, le gouvernement de la République démocratique du Congo a livré une analyse détaillée de la situation financière nationale, justifiant certaines contre-performances par des facteurs exogènes, notamment la non-réalisation des recettes extérieures prévues.

Selon le rapport, les contre-performances enregistrées sont « consécutives à la non-fulfillment des recettes extérieures », notamment liées aux retards de publication des appuis budgétaires de la Banque mondiale, contrairement à l'exercice 2024 où un soutien conséquent avait été accordé.

L'argentier national a articulé son exposé autour de cinq points, notamment le contexte de l'exécution du budget 2024 et les observations du gouvernement. En effet, la loi de finances rectificative pour l'exercice 2024 a été adoptée en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, à hauteur de 44.410,1 milliards de Francs congolais.

A la clôture de l'exercice budgétaire, les recettes réalisées par le budget du pouvoir central se sont élevées à 35.513,9 milliards de CDF, soit un taux de réalisation de 79,97 % par rapport aux prévisions.

Selon le ministre des Finances, le contexte d'exécution du budget 2024 a été marqué par des défis sécuritaires majeurs, notamment la situation sécuritaire dans le Kivu et dans le Maï-Ndombe avec l'activisme des Mobondo.

Il convient de noter que la reddition des comptes constitue une étape essentielle dans la gestion des finances publiques, car elle permet au parlement et à l'opinion publique d'apprécier la manière dont les ressources de l'État ont été collectées et dépensées.

Suite à une motion de procédure de l'honorable Bossio proposée à l'assistance, le débat n'a pas eu lieu. Le vote de la majorité a prévalu sur celui des opposants. Le projet a été renvoyé à la commission Ecofin et mixte paritaire pour d'éventuels ajustements.

Les recettes extérieures contrastes entre Budget et Réalisations

Les recettes extérieures budgétaires prévues à 720 milliards FC ont été réalisées à 919 milliards FC, soit un taux de réalisation de 127,7 %, marquant une hausse de 95,52 % par rapport à l'exercice 2023 (470,24 milliards FC).

 

