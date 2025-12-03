Ile Maurice: OKAÏDI ouvre un nouveau magasin coloré pour les enfants

OKAÏDI vient d'ouvrir un tout nouveau magasin pour les enfants à Cascavelle et l'ambiance y était à la fête ! Pour célébrer ses trois ans à Maurice, la marque a réuni toute son équipe pour accueillir les familles avec le sourire et beaucoup de bonne humeur.

Sur place, Ludmilla Soopramanien, Responsable Communication & Marketing, et Chabit Tahora, Chief Executive Officer de Retail International (Pty) Ltd, étaient présents pour présenter l'univers OKAÏDI. «Nous proposons des vêtements pour les tout-petits de zéro à deux ans avec Oh Baby, et pour les enfants de trois à 14 ans avec notre collection principale chez OKAÏDI», explique Ludmilla Soopramanien.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir la nouvelle collection intitulée «Noël Tropique», colorée et pleine de fantaisie, idéale pour les fêtes de fin d'année. Ce magasin offre une expérience shopping adaptée aux enfants, avec des articles pour filles et garçons, dans un espace pensé pour les familles. Les enfants ont adoré explorer cet univers plein de couleurs, avec des vêtements confortables, stylés et conçus pour accompagner toutes leurs aventures. L'équipe sur place a offert un accueil chaleureux, des sourires, et même quelques surprises pour rendre la visite inoubliable.

Avec ses trois boutiques - Cascavelle, Tamarin et Bagatelle - OKAÏDI continue d'accompagner les familles mauriciennes en proposant un espace où les enfants sont rois.