Ile Maurice: Être entrepreneur - Une mission possible pour une personne en situation de handicap

Le 3 décembre c'est la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Cette année, le thème choisi est «Favoriser des sociétés inclusives pour les personnes en situation de handicap afin de stimuler le progrès social». Être entrepreneur, tout en étant en situation de handicap, est une mission possible pour Rishab Boodan.

Né avec une paralysie cérébrale provoquée par un manque d'oxygène à la naissance - il avait le cordon ombilical enroulé autour du cou -, Rishab Boodan a dû affronter très tôt d'importantes difficultés de mobilité, de posture et d'élocution. Quand il était enfant, il glissait sur ses genoux pour se déplacer car il était incapable d'avancer à quatre pattes comme les autres.

Malgré ses difficultés, ses proches l'ont constamment soutenu et, depuis l'âge de 15 ans, il participe à la petite entreprise familiale appelée New Bonanza Shop, ouverte depuis 2004 et dédiée à la vente de fournitures scolaires et de papeterie où il s'occupe notamment des impressions. C'est un engagement qui lui permet de gagner un peu d'argent et surtout de se sentir utile. Cela fait neuf ans qu'il s'occupe de l'entreprise familiale. Rishab Boodan fait ressortir que «jusqu'à présent, mes clients aiment ma façon de travailler. Ils continuent à venir chez moi pour leurs printings, ils m'encouragent à continuer à travailler.»

Bien que Rishab Boodan reconnaisse les difficultés liées à sa situation, il insiste sur son sens des responsabilités et sur l'importance qu'il accorde à son travail car pour lui, être actif est une manière de s'épanouir, de gagner en autonomie et de prouver qu'il peut contribuer pleinement à son environnement professionnel. Au New Bonanza Shop, dit-il, «les printings peuvent être faits sur place ou les clients m'envoient leurs documents sur mon numéro WhatsApp.» Il vend aussi des accessoires pour téléphones portables tels que des écouteurs, des chargeurs, des adaptateurs et des Power banks. Il y a également en vente des fournitures scolaires telles que des cahiers, stylos, agendas. Pour l'avenir, il formule un souhait clair. «Je veux voir les personnes en situation de handicap pleinement intégrées dans la société, avec le respect total de leurs droits.»

À l'occasion de cette Journée internationale des personnes en situation de handicap, Rishab Booban souhaite une meilleure compréhension de son quotidien et rappelle que «chaque individu, quelles que soient ses limitations, peut trouver sa place et jouer un rôle utile dans la société, et ne pas baisser les bras.»