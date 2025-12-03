Congo-Kinshasa: Makala - 61 détenus bénéficient d'une liberté conditionnelle

Le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko, a procédé ce lundi 1er décembre 2025 à la libération conditionnelle de 114 détenus dont 61 au CPRK parmi lesquels deux femmes ont recouvré la liberté, marquant ainsi le premier acte de désengorgement de la Prison Centrale de Makala depuis son entrée en fonction.

Arrivé sur les lieux dès les premières heures de la journée, le Ministre de la Justice a tenu à superviser personnellement cette opération.

Dans son adresse à l'administration pénitentiaire, Guillaume Ngefa a insisté sur la nécessité d'une vigilance accrue en exhortant le Directeur de la prison à faire preuve de rigueur et de prudence, soulignant le contexte géopolitique sensible actuel.

«Ce qui s'est passé avant ne peut plus se répéter », a martelé le Ministre d'un ton serein mais ferme, signifiant sa volonté de rompre avec les anciennes pratiques laxistes et arbitraires.

La procédure de libération conditionnelle a été orchestrée par M. André Kanza, Directeur de la Prison centrale de Makala. Ce dernier a procédé à l'appel nominal des bénéficiaires avant que le Ministre ne leur remette, en main propre, leur fiche de libération, document officiel attestant de leur sortie.

Selon le Directeur de la Prison Centrale de Makala, ces libérations ne sont pas le fruit du hasard. Elles répondent à des critères légaux précis :

- L'analyse minutieuse des cartes de peine (temps d'incarcération déjà effectué);

- L'évaluation du comportement exemplaire du détenu ;

- Le respect strict des conditions d'éligibilité à la liberté conditionnelle.

Cette action a soufflé un vent d'espoir et d'apaisement parmi la population carcérale restante.

Parmi les libérés figure un cas qui a particulièrement retenu l'attention : celui du détenu Selema Thomas.

Âgé de 72 ans, Monsieur Selema affirme avoir été victime d'une incarcération arbitraire orchestrée par une personnalité influente (« un homme haut placé »), dans le but de le spolier de sa parcelle.

Désormais libre, le septuagénaire lance un appel poignant au Ministre de la Justice pour que son dossier soit réexaminé et qu'il puisse récupérer son bien, symbole de la lutte contre l'impunité des puissants que le Ministre entend mener.

Cette première vague de libérations pose les jalons de la nouvelle politique pénitentiaire du gouvernement, axée sur l'humanisation des conditions carcérales et le respect des droits humains.