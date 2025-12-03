En marge de l'événement économique majeur Ambition Africa 2025, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) de la République Démocratique du Congo (RDC) et Business France, l'agence publique française dédiée à l'internationalisation des entreprises, ont signé, le 19 novembre 2025, un accord de coopération stratégique visant à dynamiser les échanges économiques et à accroître l'attractivité du marché congolais.

Cette collaboration marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre la France et la RDC. Elle permettra, à travers une approche structurée, de faciliter la mise en relation entre entreprises françaises et congolaises, tout en consolidant les efforts de promotion des investissements sur le territoire.

Un partenariat fondé sur la complémentarité et le partage d'expertise

Selon Marc Cagnard, Directeur pour l'Afrique subsaharienne chez Business France, l'ANAPI joue un rôle central dans l'écosystème d'investissement congolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'ANAPI est un partenaire clé, qui nous a aidés à mobiliser sur le terrain des entrepreneurs congolais et des ministres. Ce partenariat s'inspire du modèle de Business France, en créant un lien direct entre entreprise et entreprise », explique-t-il.

Pour Madame Rachel Pungu Luamba, Directrice Générale de l'ANAPI, cet accord vise avant tout à rapprocher davantage les investisseurs étrangers de la réalité locale.

« Beaucoup d'entreprises ne savent pas vers quelles structures se tourner pour démarrer leurs démarches. Nous les accompagnons de la conception du projet jusqu'à sa présentation, tout en intervenant pour résoudre les difficultés rencontrées au quotidien et en plaidant pour l'amélioration du climat des affaires », souligne-t-elle.

Les axes de collaboration envisagés

Les deux institutions se sont engagées à explorer des pistes de coopération structurantes, appuyées par des échanges techniques, des actions conjointes de promotion et un partage d'expertise.

Business France pourrait notamment :

Renforcer les capacités de l'ANAPI via des échanges de bonnes pratiques en promotion et facilitation des investissements.

Appuyer la mise en place d'outils d'intelligence économique, de cartographie des opportunités et d'attractivité sectorielle.

Faciliter la mise en relation entre l'ANAPI et des acteurs publics ou privés français, en cohérence avec les priorités sectorielles de la RDC.

Accueillir des missions d'immersion ou des stages de courte durée pour les experts de l'ANAPI.

Co-organiser des événements de promotion ciblés en France (forums économiques, road shows, etc.).

Identifier des leviers de financement et des partenaires techniques pour les projets structurants des secteurs privés congolais.

L'ANAPI pourrait pour sa part:

Faciliter l'accès de Business France à son réseau institutionnel et privé pour accompagner les entreprises françaises souhaitant investir ou s'implanter en RDC.

Offrir un accompagnement personnalisé aux projets identifiés par Business France (informations sectorielles, procédures, suivi opérationnel).

Co-organiser des événements économiques en RDC afin de renforcer les échanges bilatéraux.

Apporter un appui technique dans le cadre des programmes de coopération économique bilatérale, notamment liés aux zones économiques spéciales, au développement des chaînes de valeur et à l'intégration régionale.

Un partenariat aligné sur les priorités stratégiques du gouvernement congolais

Le gouvernement de la RDC rappelle que les secteurs prioritaires pour l'investissement incluent :

l'agriculture, afin de diversifier l'économie ;

les infrastructures, particulièrement en provinces ;

la santé ;

le digital et les technologies de l'information.

Ce partenariat entre l'ANAPI et Business France s'inscrit donc pleinement dans la vision nationale visant à renforcer l'attractivité du pays, à stimuler les investissements étrangers et à soutenir l'émergence d'un secteur privé dynamique.

Une nouvelle dynamique pour la coopération franco-congolaise

En unissant leurs forces, l'ANAPI et Business France entendent donner un nouvel élan à la coopération économique entre les deux pays. L'accord signé à Paris reflète la détermination de la RDC à offrir un accompagnement clair, structuré et efficace aux investisseurs étrangers. Ce partenariat stratégique entre Business France et l'ANAPI illustre la volonté de la RDC d'attirer des investissements étrangers tout en offrant un accompagnement concret aux entreprises, renforçant ainsi la coopération économique entre les deux pays.