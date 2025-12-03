Ile Maurice: Nouvelle arrestation de Premchand Mungur, ex CEO de SBM Bank

Premchand Mungur, ancien CEO de SBM Bank (Mauritius) Ltd et président du Management Credit Forum, a de nouveau été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) dans l'affaire du prêt controversé de Rs 470 millions accordé en juillet 2024 à Dhyanavartam Ltd. Il a été conduit en cour de Port-Louis Sud ce mercredi 3 décembre, où une charge provisoire de « conspiracy » a été retenue contre lui, sous l'article 48 du Financial Crimes Commission Act.

Représenté par Me Yashley Reesaul, Premchand Mungur a comparu devant la magistrate Irshirah Shaheen Dawreeawoo. L'enquêteur principal de la FCC, Vishal Deepchand, a déclaré sous serment que l'ancien CEO aurait conspiré avec Sanjiv Ramdanee pour abuser de sa position au sein de la banque, induire le board en erreur et permettre le décaissement de Rs 470 millions en faveur de Dhyanavartam Ltd. Le prêt aurait été accordé sur la base d'informations présentées comme fiables mais considérées aujourd'hui comme ayant trompé l'instance décisionnelle.

Bien que l'enquête soit toujours en cours, la FCC n'a pas objecté à sa remise en liberté. Premchand Mungur a obtenu la liberté conditionnelle contre deux cautions de Rs 700 000, une reconnaissance de dette de Rs 5 millions, l'obligation de se présenter trois fois par semaine, de fournir un numéro de téléphone à la FCC et de ne pas interférer avec les témoins. Il a déjà donné sa déposition aux enquêteurs.

Cette arrestation s'inscrit dans la continuité d'un premier épisode survenu en juin 2025, lorsqu'il avait été arrêté sous une accusation provisoire de « fraud by abuse of position » liée au même prêt. Préalablement, le 28 mars, la SBM l'avait suspendu au début des investigations internes.

Ce mercredi 3 décembre, quelques heures après sa comparution, la SBM a annoncé avoir résilié définitivement son contrat, mettant un terme à toute relation professionnelle avec son ancien CEO alors que le dossier des "toxic loans" demeure sous enquête active.