Ile Maurice: Compensation salariale - Un équilibre entre pression sociale et réalités économiques

Le 26 novembre a marqué le lancement des négociations tripartites sur la compensation salariale pour 2026. Syndicats, patronat et gouvernement se retrouvent autour d'une même table pour tenter de fixer un quantum capable de protéger le pouvoir d'achat des salariés sans fragiliser les entreprises. Comme chaque année, l'exercice s'annonce délicat.

Les centrales syndicales arrivent armées de leurs propres calculs, souvent dans une logique de surenchère. Cette année, le quantum réclamé varie de Rs 855 à Rs 1 694 selon les organisations. La fourchette illustre l'écart entre ceux qui plaident pour un ajustement raisonnable et d'autres qui poussent le gouvernement à aller plus loin, dans un contexte de forte inflation ressentie par les ménages.

Les syndicats mettent en avant la perte de pouvoir d'achat des salariés, qui subissent une augmentation continue du coût de la vie, notamment sur les denrées de base et les produits pharmaceutiques. Certains, pour renforcer la pression sur l'État afin que le quantum soit significatif, rappellent également les engagements électoraux non concrétisés du gouvernement pour soulager les travailleurs.

Pour le secteur privé, le message est clair : les chiffres syndicaux doivent être confrontés aux capacités financières réelles des entreprises. Selon Business Mauritius, une compensation uniforme, calculée sur l'inflation projetée de 3,7 %, pourrait coûter environ Rs 9,2 milliards aux entreprises. Même si elle ne sera probablement pas appliquée «across the board» mais graduée selon les barèmes salariaux, ce montant reste loin d'être neutre pour le patronat, car il pourrait affecter les marges, limiter l'investissement et mettre en difficulté certains secteurs exposés à la concurrence internationale, notamment le textile avec l'incertitude liée au renouvellement de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) et certaines PME.

À cela s'ajoute le paiement, l'année dernière, du 14e mois aux salariés touchant moins de Rs 50 000, dont les effets se font toujours sentir sur la trésorerie de certaines entreprises. Pour autant, la situation n'est pas uniforme : les grandes entreprises cotées affichent des résultats financiers positifs avec une profitabilité en hausse. La dernière édition du Top 100 Companies confirme des profits consolidés de Rs 46,7 milliards en 2025, en léger recul par rapport à 2024 (Rs 50,8 milliards), ce qui montre que le coût d'une compensation reste supportable pour certains acteurs, mais pas pour tous.

Le gouvernement, quant à lui, joue un rôle d'équilibriste. Le ministre du Travail, Reza Uteem, met en avant la nécessité d'une compensation consensuelle, suffisamment élevée pour compenser la perte de pouvoir d'achat, mais raisonnable pour ne pas fragiliser les entreprises et éviter un nouvel impact inflationniste. La compensation versée en janvier 2025 était de Rs 610. Face à l'inflation cumulée et à la hausse du coût de la vie, les syndicats attendent une augmentation significative, mais le gouvernement doit naviguer entre la pression sociale et la santé financière du tissu économique. D'autant que les agences de notation surveillent la gestion économique comme le lait sur le feu et que la prochaine publication du PRB - dont le Premier ministre a rappelé hier au Parlement qu'il est toujours en préparation, sans mentionner l'année de son application - nécessitera Rs 5 milliards pour son exécution. Techniquement, le PRB devrait être publié fin 2025 pour que les recommandations soient exécutées début 2026.

Les projections de Statistics Mauritius pour 2025 confirment l'urgence du débat : l'inflation est attendue à 3,7 %, tandis que les dépenses mensuelles moyennes des ménages devraient passer de Rs 43 400 en 2024 à Rs 45 000 en 2025. Ces chiffres alimentent la pression pour un quantum élevé. Cependant, le panier de la ménagère (comprenant pain, riz, viande, poisson, huiles, fruits, légumes et boissons alcoolisées) utilisé pour ces calculs ne reflète pas totalement la réalité du marché, où les prix des produits frais, des médicaments et des services de santé ont souvent augmenté plus rapidement. Le décalage entre le panier statistique et les prix réels accentue, selon les syndicats, le sentiment d'injustice chez les salariés.

Ralentir la création d'emplois

Au-delà du quantum immédiat, un problème structurel persiste. La rémunération croît plus vite que la productivité. Entre 2014 et 2024, la productivité du travail n'a progressé que de 2 % par an, pendant que la rémunération moyenne augmentait de 5,5 % par an, entraînant une hausse du coût unitaire de la main-d'œuvre d'environ 3,5 % annuellement. Dans les entreprises d'exportation, la situation est encore plus frappante : la productivité n'a crû que de 1,4 % par an, contre des compensations salariales en hausse de 3,4 %. Le FMI avertit que des hausses salariales non alignées sur la productivité peuvent freiner la compétitivité, peser sur les marges, nourrir l'inflation et ralentir la création d'emplois. En somme, le quantum idéal n'est pas seulement une question de chiffre, mais aussi de cohérence économique.

La négociation tripartite de cette année fait ressortir plusieurs tensions. Les syndicats veulent une compensation forte pour protéger le pouvoir d'achat, le patronat cherche à éviter un coût excessif qui mettrait en danger la compétitivité et l'investissement, et le gouvernement doit trouver un compromis viable. Les discussions ne se limitent donc pas à un simple transfert monétaire, elles posent la question de la soutenabilité économique et sociale, et invitent à réfléchir à une politique salariale intégrée.

La compensation salariale 2026 est plus qu'une simple question de chiffres. Elle reflète les tensions sociales, les limites économiques et la maturité du dialogue tripartite à Maurice. Le quantum final devra satisfaire les attentes des salariés tout en préservant la santé financière des entreprises, dans un contexte où l'inflation reste un défi tangible et où la productivité structurelle peine à suivre. Le prochain round des négociations, placé sous la présidence du Premier ministre et ministre des Finances, sera décisif. Il ne s'agit pas seulement de fixer un montant, mais de donner du sens à la concertation sociale, de montrer que le tripartisme peut fonctionner comme outil de gouvernance équilibrée, capable de concilier justice sociale et développement économique durable.

Maurice se trouve à un carrefour : protéger le pouvoir d'achat aujourd'hui tout en préparant une économie plus compétitive et résiliente demain. La clé sera de trouver un juste milieu entre revendications syndicales, réalités financières et stratégie économique de long terme.