Maroc: Le SG adjoint de l'ONU salue le partenariat solide avec le pays en matière de lutte contre le terrorisme

Le Secrétaire Général adjoint des Nations Unies, Chef du Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le Terrorisme (ONUCT), Alexander Zuev, a salué mardi à Rabat le partenariat solide avec le Royaume du Maroc dans les efforts collectifs de lutte contre le terrorisme.

S'exprimant lors de la première Conférence internationale dédiée aux victimes africaines du terrorisme, M. Zuev s'est félicité du rôle moteur du Maroc dans l'organisation de cette conférence, indiquant que cette réunion marque une étape importante dans la promotion de l'engagement commun à soutenir les victimes et les survivants de ce fléau qui ébranle le monde entier.

Appelant à placer les droits, les besoins et les voix des victimes et survivants au coeur de l'action commune contre le terrorisme, le chef de l'ONUCT a tenu à saluer leur courage, leur résilience et leur détermination à plaider pour l'action concrète et pour la paix.

"L'Afrique est malheureusement devenue un épicentre du terrorisme, et les communautés africaines sont aujourd'hui les premières victimes de cette menace mondiale", a-t-il lamenté, précisant que les attaques violentes sur le continent ont augmenté de plus de 250% en seulement deux ans, ce qui a déclenché le déplacement de plus de quatre milliards de personnes, notamment dans l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A travers cette conférence, a-t-il dit, les parties visent à identifier les mesures concrètes à même de combler les lacunes en matière de protection juridique, d'accès aux services et de soutien à long terme pour les victimes et les survivants du terrorisme sur le continent, ce qui repose sur l'expertise régionale, les solutions publiques-privées ainsi que le renforcement des mécanismes de coopération pour un système durable, équitable et adapté aux réalités des victimes.

Par la même occasion, M. Zuev s'est félicité du travail entrepris par les États-Unis pour préparer la Déclaration de Rabat sur le soutien aux victimes autochtones du terrorisme et le recueil en ligne des meilleures pratiques.

Cet événement fait suite à la Conférence mondiale des Nations Unies sur les progrès réalisés en faveur des victimes du terrorisme tenue à New York en 2022, et à une conférence internationale organisée en Espagne en 2024. Il s'inscrit dans le cadre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, qui reconnaît que le soutien aux victimes du terrorisme constituent non seulement un impératif moral, mais aussi une partie intégrante d'une lutte efficace contre le terrorisme.

Les discussions de la première Conférence internationale dédiée aux victimes africaines du terrorisme mettront en lumière sur des deux jours le coût humain du terrorisme en Afrique, et tableront l'évaluation des cadres juridiques, politiques et institutionnels ainsi que le soutien apporté aux victimes de cette calamité.