Maroc: Emission d'un timbre spécial à l'occasion du 15ème anniversaire d'Al Barid Bank

Barid Al-Maghrib a annoncé l'émission d'un timbre-poste commémoratif célébrant le 15e anniversaire d'Al Barid Bank, un acteur majeur de l'inclusion financière au Maroc.

Créé en 2010, Al Barid Bank s'est imposé en acteur incontournable de l'inclusion financière au Maroc, en facilitant l'accès de millions de citoyens aux services bancaires, indique un communiqué de Barid Al-Maghrib.

La Banque, fidèle à sa signature "Al Barid Bank, pour tous les Marocains", a développé un modèle fondé sur les valeurs d'accessibilité, d'innovation et de citoyenneté, permettant à de larges segments de la population, y compris dans les zones rurales et périurbaines, d'accéder au système financier formel, souligne la même source.

Grâce à son réseau national étendu, à ses solutions digitales adaptées et à sa politique continue d'ouverture des services bancaires au plus grand nombre de citoyens, Al Barid Bank a contribué de manière significative à l'augmentation du taux de bancarisation au Maroc.

En quinze ans, Al Barid Bank s'est affirmé comme un acteur majeur de l'inclusion financière, engagé dans le développement économique et social du Royaume, en cohérence avec les orientations nationales en matière de bancarisation ainsi que d'inclusion financière, digitale et sociale.

Cette nouvelle émission s'inscrit dans la continuité des deux précédentes, le premier timbre étant émis en 2010 à l'occasion de la création d'Al Barid Bank, et le deuxième émis en 2020 pour célébrer son 10e anniversaire, conclut le communiqué.