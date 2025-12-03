Maroc: Laâyoune - Les provinces du Sud, vecteur d'intégration régionale

Les dynamiques soutenues de développement des provinces du Sud et leur rôle en tant que vecteur d'intégration régionale, à la lumière des récents développements à l'échelle nationale et internationale, ont été au centre des débats, tenus mardi à Laâyoune à l'occasion de la toute première édition du Forum de l'Unité pour la Presse et les Médias.

Cette rencontre à laquelle ont pris part des universitaires de divers horizons et des professionnels des médias, a été également l'occasion de jeter la lumière sur les multiples dimensions géopolitiques, économiques et sociales qui façonnent l'avenir des provinces du Sud du Royaume, promises à devenir une locomotive de développement favorisant l'échange, la connectivité et la coopération régionale.

Ainsi, lors d'un panel consacré au thème "Le Sahara marocain et l'enjeu du développement global", le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohamed Benhamou, a affirmé que le Sahara marocain s'impose aujourd'hui comme un pont stratégique au coeur des dynamiques et des enjeux régionaux et internationaux, dans un contexte marqué par la redéfinition des équilibres mondiaux.

Il a, dans ce sens, souligné que les provinces du Sud "ne constituent pas uniquement un espace territorial ou un ensemble démographique, mais bien un véritable trait d'union entre l'Europe et l'Afrique, ainsi qu'un point d'ouverture vers les pays du Sahel et l'espace atlantique".

Ces provinces représentent également, a-t-il insisté, un levier de complémentarité économique et régionale, ainsi qu'un pilier pour le renforcement de la sécurité, de la stabilité et du développement au niveau régional.

Dans ce cadre, M. Benhamou a relevé que la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU consacre l'aboutissement d'un processus stratégique et géopolitique, établissant le plan d'autonomie comme cadre référentiel pour l'avenir.

Ce plan, a-t-il rappelé, "constitue désormais la base du règlement du différend, dans la mesure où il est reconnu comme le cadre de référence pour toute négociation".

De son côté, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Kelâa des Sraghna, Mohamed El Ghali, a affirmé que les provinces du Sud s'imposent aujourd'hui comme un modèle durable en matière de sécurité, de stabilité et de développement, eu égard à leurs potentialités économiques et sociales et de la qualité des infrastructures logistiques dont elles disposent.

Ces atouts, a-t-il indiqué, placent ces provinces au coeur de la dynamique nationale de développement global et intégré, en les érigeant en pôle avancé dans les domaines de la coopération et de l'intégration économique.

Pour sa part, le professeur de droit public à l'Université Mohammed V à Rabat, Zakaria Aboudahab, a mis en avant plusieurs aspects relatifs à la portée du Sahara marocain, notamment en matière d'attractivité des investissements étrangers et compte tenu de la place qu'il occupe dans son environnement régional, continental et international.

Par ailleurs, M. Aboudahab a insisté sur l'importance capitale de la presse et du monde universitaire dans l'accompagnement des enjeux géostratégiques et géoéconomiques de la région, estimant que ces acteurs peuvent contribuer à consolider le soft power du Maroc et à mettre en lumière le rôle que le Royaume est appelé à jouer, tant en matière de développement durable que d'intégration régionale.

Initiée par le Syndicat National de la Presse Marocaine (Section régionale Laâyoune-Sakia El Hamra), la première édition du Forum de l'Unité pour la Presse et les Médias se tient sous le thème "Les médias au service des causes nationales, 50 ans de plaidoyer de la presse régionale".

Cette manifestation ambitionne de mettre en lumière les efforts des journalistes et professionnels des médias, en valorisant les productions contribuant à la défense de l'intégrité territoriale et à la promotion des potentialités des provinces du Sud.

Le Forum entend également souligner le rôle stratégique des médias en tant que partenaires essentiels dans la défense des constantes nationales.

L'événement sera marqué par la remise du Prix de la Marche Verte, destiné à encourager la créativité dans le secteur médiatique, à révéler de nouvelles compétences et à mettre en valeur les contributions journalistiques engagées en faveur des grandes causes nationales, en premier lieu la défense de l'intégrité territoriale du Royaume.

Des sessions de formation, animées par des experts nationaux et internationaux, porteront sur divers genres journalistiques, afin de renforcer la professionnalisation du secteur et de développer les compétences des journalistes de la région.

La séance d'ouverture de ce forum a été marquée par la présence du président du Syndicat National de la Presse Marocaine, Abdelkbir Akhchichen, ainsi que des chercheurs, des universitaires, ainsi que des journalistes marocains et étrangers.