Afrique: Participation de la HACA au 1er forum de dialogue entre les régulateurs francophones des médias et les plateformes numériques

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a pris part, les 1er et 2 décembre à Dakar, à la première édition du Forum de dialogue entre les régulateurs francophones des médias et les grandes plateformes numériques (Meta, TikTok, X et Google).

Organisé par le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel du Sénégal, dans le cadre de sa présidence du Réseau Francophone des Régulateurs des Médias, cet événement a réuni également les membres du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication.

Il s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Déclaration d'Abidjan d'avril 2024, consacrée au renforcement du dialogue entre régulateurs et plateformes en ligne dans l'espace africain et francophone.

Cette première réunion du Forum a axé ses travaux sur deux questions majeures: la lutte contre la désinformation et les interférences étrangères dans les processus électoraux ainsi que la protection des mineurs dans l'espace numérique. Une master class sur la thématique du dialogue régulateurs-plateformes en période de crise a été également organisée par l'Organisation internationale de la Francophonie qui soutient l'évènement.

Lors de sa participation aux différents débats du forum, la présidente de la HACA, Mme Latifa Akharbach, a mis en exergue l'hégémonie croissante des plateformes numériques sur le marché de l'information et dans l'espace public mondialisé, soulignant que cette domination favorise la prévalence des risques informationnels et altère la qualité du débat démocratique.

Mme Akharbach a rappelé à ce propos que ces entreprises privées, à but lucratif, gèrent de facto l'expression publique à travers des algorithmes opaques, décidant de la visibilité, du retrait ou de l'amplification des contenus.

Elle a également alerté sur les atteintes au pluralisme et à la diversité, non seulement en période électorale mais dans la vie démocratique au sens large, ainsi que sur les dérives liées à la publicité politique micro-ciblée, devenue un levier d'influence particulièrement préjudiciable à la vie démocratique.

De nombreux représentants des autorités de régulation membres des réseaux francophone et africain, aux côtés de représentants des plateformes numériques et d'experts des technologies digitales, ont participé aux travaux de cette conférence consacrée à l'instauration d'un dialogue structuré entre régulateurs et plateformes, dans l'objectif de renforcer les droits informationnels des utilisateurs des médias dans l'espace francophone et africain.

La délégation de la HACA ayant pris part à la Conférence de Dakar comprenait également M. Adil Benhamza, membre du Conseil supérieur de la Communication Audiovisuelle, ainsi que M. Talal Salahdine, Manager des Affaires Africaines et Internationales de l'instance marocaine.