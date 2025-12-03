Afrique du Nord: 1ère édition du Festival Andalousies de la Méditerranée

La ville de Tétouan accueillera, du 5 au 7 décembre, la première édition du Festival Andalousies de la Méditerranée, dans le cadre des efforts de la ville visant à consolider son statut de capitale euro-méditerranéenne de la culture et du dialogue.

Organisé par l'Association du Festival Andalousies de la Méditerranée et la Fondation Abdelkader Sedraoui, en partenariat avec la province, la commune et le conseil provincial de Tétouan, l'Agence pour la promotion et le développement du Nord, ainsi que la Fondation des trois cultures, cet événement propose un programme riche mêlant activités académiques, spectacles artistiques et actions sociales dédiées aux habitants de la médina de Tétouan.

Les activités du festival, organisé à l'occasion de la désignation de Tétouan en tant que capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue 2026, débuteront le 5 décembre dans la grande salle de la préfecture de Tétouan avec une cérémonie d'ouverture marquée par des conférences scientifiques sur le tourisme culturel et son impact sur le développement territorial, et l'inauguration de l'exposition "De Séville à Tétouan" de l'artiste Ahmed Ben Yessef au Musée d'art moderne.

La deuxième journée sera marquée par un colloque culturel au siège de la présidence de l'Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan, avec la participation de professeurs chercheurs et de spécialistes en histoire et patrimoine, tandis que la soirée sera ponctuée par un concert au théâtre espagnol de l'Orchestre de musique andalouse dirigé par le maestro Fahd Benkirane, avec la participation des artistes Zineb Afailal et Bilal El Haouaj, ainsi que du groupe de flamenco Tercio Bello et du groupe Al Multaqa dirigé par l'artiste Youssef El Husseini.

Selon les organisateurs, cette soirée sera également marquée par un hommage rendu à l'artiste peintre marocain Ahmed Ben Yessef et à la Fondation des trois cultures à l'occasion du 25ème anniversaire de la Fondation.

Le festival prendra fin lors d'une soirée au théâtre espagnol, avec des concerts mêlant flamenco et musique andalouse, auxquels participeront l'artiste Marouane Hajji, le maestro tétouanais Jalal Chekara, ainsi que l'artiste espagnol Kiki Morente, qui recevra un hommage spécial de la part de la direction du festival à l'occasion de sa nomination aux Latin Grammy Awards pour le meilleur album de flamenco 2025, tandis que l'artiste internationale Estrella Morente assistera en tant qu'invitée d'honneur du festival.

Le festival réalisera aussi des actions sociales au profit des habitants de la médina, incluant la rénovation et l'embellissement de plusieurs quartiers, ainsi que la peinture du parcours touristique Sidi El Mandri, qui sera embelli par des plantes et un éclairage décoratif autour de certains monuments historiques de la médina, tels que la Kasbah Sidi El Mandri, les zaouïas Qadiriya et Raissounia, le bâtiment Dar Taïr et la place Al Jalaa, le tout dans le but de promouvoir le tourisme dans la ville.