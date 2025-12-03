Maroc: Le FIFM rend hommage à l'artiste marocaine Raouya

Le Festival international du film de Marrakech a rendu, mardi soir, un hommage émouvant à l'artiste marocaine Fatima Harandi, connue sous le nom de "Raouya", en présence de personnalités du monde de l'art et des médias, du Maroc et d'ailleurs.

L'actrice marocaine a reçu l'Etoile d'Or des mains du réalisateur Nour-Eddine Lakhmari, sous les acclamations du public qui a offert une standing ovation à cette icône du 7e art marocain, incarnant "la voix, la présence et la mémoire du cinéma national".

Dans une allocution de circonstance, Raouya a fait part de sa profonde gratitude et de ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour la Haute sollicitude dont le Souverain entoure l'art et les artistes.

Elle a également exprimé ses vifs remerciements à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival international du film de Marrakech.

Fatima Harandi s'est dite émue et fière de l'hommage qui lui a été rendu, en signe de reconnaissance de son parcours artistique et de sa contribution à la scène cinématographique nationale.

Pour sa part, le réalisateur Nour-Eddine Lakhmari a salué les hautes qualités humaines et professionnelles de l'artiste Raouya, "une amie sincère", "une femme courageuse" et "un symbole du cinéma marocain que nous aimons, estimons et dont nous sommes fiers".

Cette cérémonie a été marquée par la projection de scènes de plusieurs films dans lesquels l'artiste Raouya s'est illustrée par des performances remarquables, lui valant une reconnaissance nationale et internationale, attestée par les nombreux prix qu'elle a remportés tout au long de sa carrière artistique.

Par la même occasion, un hommage a été rendu aux artistes marocains décédés au cours de l'année écoulée, en reconnaissance de leur contribution à l'art marocain.

L'artiste Raouya est l'une des figures marquantes du théâtre, du cinéma et de la télévision marocains. Son talent a été révélé sur les planches du théâtre, et sa carrière cinématographique a débuté grâce au réalisateur Mohamed Abazi, qui lui a offert un rôle dans le film "Les trésors de l'Atlas".

Elle a ainsi attiré l'attention par sa forte présence et a suscité l'intérêt d'une élite de réalisateurs marocains de premier plan, parmi lesquels Saâd Chraïbi, Jillali Ferhati, Nour-Eddine Lakhmari, Narjiss Nejjar, Laïla Marrakchi et Abdelhaï Laraki.

Raouya a participé à des films marquants tels que "Soif, "Shefah Al Samt" et "Les Yeux Secs", pour lequel elle a reçu le prix de la meilleure actrice au Festival national du film de Tanger.

Elle a également participé à des productions internationales de renom, parmi lesquelles figurent "Et maintenant... Mesdames et Messieurs" (Claude Lelouch), "Djinns" (Hugh et Sandra Martin) et "Des Hommes et des Dieux" (Xavier Beauvois).

La comédienne marocaine a remporté, pour son rôle dans le film "Un mile dans mes chaussures" du réalisateur Said Khallaf, le prix de la meilleure actrice en 2016 aux Festivals de Tanger et de Carthage, avant d'être honorée en 2018 au Festival du cinéma d'Alexandrie.

Sur le petit écran, Raouya a également marqué les esprits dans des séries marocaines ayant rencontré un large succès, telles que "Mandil Safya", "Moussem Jaf" et "Jabarout".

Bouillon de culture

Présentation

Le campus de l'ESCA abritera une rencontre consacrée à la présentation de l'ouvrage « Comprendre le monde nouveau. Regard africain », de son auteur Driss Guerraoui.

Cette présentation, prévue le 9 courant, sera modérée par Ghita Berkout.

Festival

La deuxième édition du Festival Amwaj consacré aux podcasts, à la création sonore, à la radio et au débat d'idées, se tiendra du 04 au 07 décembre courant à l'Institut Français de Casablanca.

Organisé en collaboration avec l'Association Longueur d'Ondes (Brest, France) et le studio indépendant Les Bonnes Ondes (Casablanca), le festival affirme son ambition de créer un espace qui redonne du sens à la parole, à l'écoute et à la relation à l'autre, indique un communiqué de l'institut.