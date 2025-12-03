Afrique: Bank of Africa - Un titre à acheter

Attijari Global Research (AGR) a recommandé l'achat du titre Bank of Africa (BOA), assorti d'un cours cible de 300 dirhams (DH), offrant un potentiel d'appréciation de 35% par rapport à son cours du 1er décembre (223 DH).

Dans son récent "Research Report - Equity", AGR souligne que BOA affiche, à fin septembre 2025, des réalisations positives qui confortent les prévisions de croissance des bénéfices 2025-2027.

D'après la même source, le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 8,7% à près de 15,3 milliards de dirhams (MMDH), avec un taux de réalisation 2025 élevé de 77%. La marge d'intérêt explique 85% de la hausse du PNB avec une progression de 10,9% à 10,61 MMDH, rapporte MAP.

Cette évolution est due à un double effet positif, à savoir la croissance des crédits de 3,6% et l'appréciation de la marge d'intermédiation de 41 points de base (pbs), selon les propres calculs d'AGR. La marge sur commissions et le résultat des activités de marché contribuent à la hausse du PNB à travers des croissances de 4,1% et 3,9%. À cet effet, les taux de réalisation à fin septembre 2025 ressortent à 76% et à 80% respectivement.

Concernant le coefficient d'exploitation (COEX), il s'améliore mieux que prévu de -2,1 pts à 43,4% contre une prévision de 45,1%. Il s'agit d'une baisse continue depuis fin septembre 2018 de -16,2 pts grâce à la poursuite des mesures d'efficacité opérationnelle dans le cadre de la politique de rationalisation des coûts menée par le groupe.

Par ailleurs, AGR fait savoir que le coût des risques (CDR) ressort à 2.668 millions de dirhams (MDH), en hausse de +6,5% contre une prévision annuelle de 4,4% à 3.316 MDH. Il s'agit d'un taux de réalisation élevé de 80%.

Le taux de CDR a enregistré une hausse de 4 pbs à 157 pbs contre une prévision annuelle de 139 pbs.

Pour ce qui est du résultat net part du groupe (RNPG), il a affiché une croissance meilleure que prévu de 12% à 3.011 MDH par rapport à une estimation annuelle 2025 de +9,2% à 3.741 MDH. Le taux de réalisation s'est établi à 80%.