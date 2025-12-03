Maroc: Tourisme - Le pays franchit un nouveau cap avec 18 millions d'arrivées à fin novembre

Le Maroc a accueilli 18 millions de touristes durant les onze premiers mois de 2025, un niveau historique qui dépasse déjà le total de toute l'année 2024 avec plus de 600.000 touristes supplémentaires, annonce le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

Cette performance exceptionnelle confirme la dynamique du secteur, avec une progression de 13,5% par rapport à la même période de l'an dernier, fait savoir le ministère dans un communiqué.

Ce nouveau record illustre la pertinence des investissements stratégiques engagés dans le cadre de la Feuille de route 2023-2026, qu'il s'agisse du renforcement de la connectivité aérienne, de la promotion internationale ou encore de l'enrichissement et la diversification du produit touristique, relève la même source.

Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a déclaré : "Ces réalisations traduisent les avancées majeures enregistrées ces dernières années sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que le potentiel remarquable de la destination Maroc".

"Nous sommes sur la bonne trajectoire pour clôturer l'année en force, notamment avec l'organisation de la CAN qui laisse prévoir un mois de décembre exceptionnel", a-t-elle ajouté.