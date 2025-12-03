Maroc: Dakhla-Oued Eddahab - Une délégation économique canarienne explore les opportunités d'affaires et d'investissement

Une délégation économique des Iles Canaries a effectué, lundi, une visite à Dakhla afin d'explorer les opportunités d'affaires et d'investissement et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale.

Initiée par la Fédération de la pêche maritime et de l'aquaculture (FPMA), en partenariat avec la Fédération des entreprises portuaires (FEDEPORT) et la Société canarienne de promotion économique (Proexca), cette visite s'inscrit dans les efforts visant à identifier les secteurs productifs et à renforcer la coopération économique entre les Iles Canaries et le Maroc dans des domaines à fort potentiel, notamment les services portuaires, la logistique, la digitalisation portuaire, les énergies renouvelables, l'économie bleue et l'économie circulaire.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général de la FPMA, Omar Akouri, a mis l'accent sur la solidité des relations de coopération entretenues depuis plusieurs années avec les partenaires canariens, particulièrement dans le secteur de la pêche maritime, marqué par un échange continu d'expertise et de bonnes pratiques.

Cette visite, a-t-il poursuivi, constitue une opportunité pour la délégation espagnole de constater de visu le développement qu'a connu la région Dakhla-Oued Eddahab dans plusieurs domaines, notamment la pêche maritime et les infrastructures portuaires modernes, rapporte la MAP.

Pour sa part, le président de la FEDEPORT, José Juan Socas, a estimé que le projet du port Dakhla Atlantique représente, pour les entreprises canariennes actives dans le secteur portuaire, une opportunité commerciale majeure et stratégique pour renforcer leur ouverture à l'international, rappelant que les Iles Canaries misent constamment sur la conquête de nouveaux marchés, en particulier en Afrique.

Il a également souligné l'importance d'examiner de près ce projet portuaire stratégique, affirmant son engagement à tenir informés ses partenaires et les associations professionnelles des avancées et des opportunités liées au projet.

Cette visite a permis de dégager les opportunités économiques que ce projet stratégique offrira prochainement aux Iles Canaries, a-t-il assuré.

Lors de cette mission, la délégation canarienne a tenu une série de rencontres avec les autorités régionales et portuaires marocaines, en plus de réunions B2B avec des opérateurs économiques locaux.

La délégation a, par ailleurs, visité le chantier du port Dakhla Atlantique, où la directrice de l'aménagement de cette infrastructure portuaire, Nesrine Iouzzi, a présenté des explications détaillées sur les composantes et les ambitions de cette infrastructure stratégique.

A noter que la délégation comprenait des représentants d'entreprises canariennes opérant dans les secteurs portuaire, maritime et les industries connexes, notamment dans la gestion logistique, l'ingénierie et les technologies portuaires.