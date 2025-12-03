Maroc: ANP - Un chiffre d'affaires consolidé de 2,44 MMDH à fin septembre 2025

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Agence nationale des ports (ANP) s'est établi à 2,44 milliards de dirhams (MMDH) au 30 septembre 2025, contre 2,267 MMDH à la même période de 2024, soit une hausse de 7,9%.

Au titre du seul troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 850 millions de dirhams (MDH), contre 791 MDH au troisième trimestre 2024, indique le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires propre de l'ANP s'est chiffré à 2,176 MMDH à fin septembre 2025, enregistrant une hausse de 7% par rapport aux 2,034 MMDH réalisés une année auparavant. Pour le troisième trimestre 2025, il s'est établi à 703 MDH, contre 662 MDH au T3-2024.

S'agissant de l'activité portuaire, le trafic traité par les ports gérés par l'ANP a atteint 27 millions de tonnes au troisième trimestre 2025, en progression de 5% par rapport à la même période de 2024. Sur une base cumulée, le trafic global s'est élevé à 78,2 millions de tonnes, en hausse de 6% par rapport à fin septembre 2024, rapporte la MAP.

Le trafic des passagers a, lui aussi, évolué positivement. Entre juillet et septembre 2025, les ports ont accueilli 754.362 passagers, soit une augmentation de 15,7% par rapport aux 652.167 enregistrés au troisième trimestre 2024. Sur les neuf premiers mois de 2025, ce trafic s'est établi à 1.335.123 passagers.

Le trafic des voitures a également connu une évolution favorable, s'établissant à 113.854 véhicules au T3-2025, en hausse de 13,1% par rapport aux 100.625 véhicules du T3-2024. En cumul, il a atteint 164.038 unités à fin septembre 2025, en progression de 13,5%.

Les investissements réalisés par l'ANP ont totalisé 135 MDH au troisième trimestre 2025, contre 67 MDH au T3-2024. En cumul, ils se sont établis à 342 MDH, contre 253 MDH à fin septembre 2024. Au niveau consolidé, les investissements ont atteint 146 MDH au T3-2025 et 388 MDH en cumul, contre respectivement 93 MDH et 297 MDH une année auparavant.

Pour ce qui est de l'endettement, le Groupe ANP a fait état d'un encours consolidé de 6,008 MMDH au 30 septembre 2025, en baisse par rapport aux 6,640 MMDH enregistrés à la même période de 2024. L'endettement propre de l'ANP s'est établi à 5,576 MMDH, contre 5,144 MMDH une année plus tôt.

Le périmètre de consolidation du Groupe ANP n'a connu aucune variation durant le troisième trimestre 2025.