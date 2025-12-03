Maroc: Cosumar réalise un CA consolidé de 8,03 MMDH à fin septembre 2025

Le Groupe Cosumar a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 8,03 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, en augmentation de 3,7% par rapport aux 7,74 MMDH réalisés à la même période de 2024.

Au titre du 3ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires s'est établi à 2,67 MMDH, en léger recul par rapport aux 2,76 MMDH réalisés à la même période de 2024, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers, notant que cette évolution s'explique par l'augmentation des volumes de ventes à l'export.

Les investissements comptabilisés à fin septembre 2025 s'élèvent à 166 millions de dirhams (MDH), contre 134 MDH à la même période de 2024, et concernent principalement la poursuite des travaux de mise à niveau et maintenance de l'outil industriel.

Au 3ème trimestre 2025, les investissements ont atteint 74 MDH, contre 47 MDH au T3-2024.

L'endettement net du Groupe Cosumar s'établit à 1,70 MMDH à fin septembre 2025, contre 1,82 MMDH à fin septembre 2024, marquant une réduction de l'encours de la dette.