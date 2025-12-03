Maroc: Cosumar réalise un CA consolidé de 8,03 MMDH à fin septembre 2025

3 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Groupe Cosumar a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 8,03 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, en augmentation de 3,7% par rapport aux 7,74 MMDH réalisés à la même période de 2024.

Au titre du 3ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires s'est établi à 2,67 MMDH, en léger recul par rapport aux 2,76 MMDH réalisés à la même période de 2024, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers, notant que cette évolution s'explique par l'augmentation des volumes de ventes à l'export.

Les investissements comptabilisés à fin septembre 2025 s'élèvent à 166 millions de dirhams (MDH), contre 134 MDH à la même période de 2024, et concernent principalement la poursuite des travaux de mise à niveau et maintenance de l'outil industriel.

Au 3ème trimestre 2025, les investissements ont atteint 74 MDH, contre 47 MDH au T3-2024.

L'endettement net du Groupe Cosumar s'établit à 1,70 MMDH à fin septembre 2025, contre 1,82 MMDH à fin septembre 2024, marquant une réduction de l'encours de la dette.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.