Cote d'Ivoire: Développement de la riziculture - AfricaRice lance sa Semaine de l'impact de la recherche

Des innovations pour une Afrique autosuffisante en riz.

Amadou Koné, maire de Bouaké et ministre des Transports, a inauguré, lundi, à la Station de recherche principale d'AfricaRice à M'Bé, la Semaine annuelle de l'impact de la recherche. Cet événement, qui se déroule, du 1er au 5 décembre, réunit des spécialistes de la filière rizicole en provenance de plusieurs pays africains et d'autres continents.

Le maire a exprimé la fierté de la commune d'accueillir ce centre de recherche dédié au développement de la riziculture africaine. Il a réaffirmé l'engagement de l'équipe municipale à soutenir l'institution.

Selon lui, la Station de M'Bé symbolise l'ambition continentale et confirme que Bouaké reste une terre d'excellence scientifique. « Nous formulons le voeu que cette rencontre renforce les synergies indispensables à notre souveraineté alimentaire collective », a-t-il déclaré.

Le directeur général de la station, Dr Boubacar Manneh, a souligné que cette visite témoigne du soutien du gouvernement ivoirien. Il a expliqué que le « rebaptisage » de l'événement en « Semaine de l'impact de la recherche » reflète la volonté d'AfricaRice de renforcer le lien entre recherche et impacts concrets.

L'institution ambitionne de collaborer étroitement avec les gouvernements, les Instituts de recherche nationaux et régionaux, ainsi que le secteur privé et les agriculteurs.

Au cours de ces cinq jours, les débats porteront sur la stratégie de développement agricole rizicole, les investissements publics et privés requis, la rentabilité économique et environnementale, ainsi que les meilleures pratiques scientifiques.

Dr Manneh a mis l'accent sur l'approche Smart-Valleys, une méthode participative de développement à faible coût pour l'intensification de la riziculture en bas-fond et le développement durable des zones humides.

AfricaRice prépare un compendium qui servira de document de référence pour la mise en oeuvre à grande échelle de cette approche. Le contenu préliminaire sera présenté aux participants et fera l'objet de discussions approfondies.