Cote d'Ivoire: Bonoua - Perturbation de l'électricité et coupure d'eau depuis lundi

3 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Les populations de Bonoua sont soumises à une grande perturbation de la fourniture de l'électricité depuis le lundi 1 décembre 2025.

En plus des coupures de l'électricité l'eau courante n'est plus disponible dans les robinets depuis la même date.

Selon un communiqué de la compagnie ivoirienne d'électricité, ces situations sont dues aux travaux sur l'autoroute Y4 et le projet de rehaussement de la ligne haute tension.

Effets pervers

Les effets pervers de ces perturbations sont énormes sur les populations des différents quartiers de l'ex-capital de l'ananas.

En effet, la conservation de certains aliments devient difficile, l'internet, les ordinateurs et les téléphones portables qui s'éteignent faute d'énergie.

Que dire de la nuit !

Pour ne point perdre des appels, certains habitants veillent, le temps d'avoir un peu d'électricité dès le rétablissement temporaire du courant pour recharger les batteries de leurs téléphones.

C'est que, en 24 heures, les populations ont droit à au moins quelques heures d'électricité.

"Généralement dans notre quartier, l'électricité est rétablie pour environ 3H entre 3H du matin et 6 H du matin", indique A. Kanga, un habitant du secteur, Château-Jésus-Marie.

En ce qui concerne l'eau, nombre de populations se ravitaillent avec les vendeurs ambulants pour les besoins immédiats des familles.

Notons que selon le communiqué de la CEI cette situation va perdure jusqu'au 11 décembre 2025.

