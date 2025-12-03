Cote d'Ivoire: Dodgeball / Yao Marie Josiane (présidente de la FID) - « Nous souhaitons maintenir cette dynamique »

interview

La Fédération ivoirienne de dodgeball (Fid) a terminé sa saison le samedi dernier. La présidente Yao Marie Josiane revient sur les points qui ont marqué cette discipline en 2025.

Quel bilan faites-vous des finales qui ont eu lieu le samedi dernier ?

Le bilan de cette édition est très satisfaisant. Le niveau de jeu a été particulièrement élevé et nettement au-dessus de la moyenne. Les équipes se valaient, rendant la compétition encore plus intense et passionnante.

Que pouvons-nous retenir de votre saison ?

Nous retiendrons que cette saison a été marquée par plusieurs innovations majeures. D'abord, la décentralisation des journées de championnat national de Dodgeball d'Abidjan (Adjamé, Abobo, Yopougon et Cocody) vers l'intérieur du pays, notamment à San Pedro, une première et un véritable exploit organisationnel. Ensuite, l'introduction de la compétition dédiée à la discipline Dodgeball Mousse dame, qui a permis d'effectuer un excellent travail de présélection et de recyclage des athlètes en vue de la Coupe d'Afrique des nations de Dodgeball à Abidjan. Le niveau très relevé de la saison nous a même permis de remporter l'ensemble des trophées liés à cette compétition continentale "La Coupe d'Afrique des nations de Dodgeball Abidjan 2025".

Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontées ?

La principale difficulté rencontrée a été d'ordre financier, notamment dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de Dodgeball Abidjan 2025, un événement de grande envergure pour la Fédération ivoirienne de Dodgeball. Le nombre limité de sponsors a été un véritable défi pour assurer une organisation optimale du championnat national. Cependant, cette situation nous a permis de faire preuve de créativité et de rigueur dans la gestion des ressources, en organisant le championnat national de manière sobre mais efficace, tout en maintenant un haut niveau de professionnalisme et en garantissant une expérience mémorable pour tous les participants. Ces défis nous motivent davantage à renforcer nos partenariats et à consolider notre visibilité afin de porter le Dodgeball ivoirien à un niveau encore plus ambitieux.

Quelle a été votre plus grande satisfaction cette saison ?

Notre plus grande satisfaction réside dans le niveau exceptionnel du championnat. Nous avons assisté au sacre d'Abobo Dodgeball Club dans la catégorie Mixte tissu et à celui de San Pedro dans la catégorie Mousse dame. Nous tenons également à saluer les performances remarquables des clubs de Daloa et de Jacqueville, respectivement vice-champion en Mousse dame et troisième en Mixte tissu. Enfin, l'organisation globale a été excellente et je félicite toute mon équipe pour le travail accompli.

Quelles sont les perspectives pour 2026 ?

Pour l'année 2026, nous souhaitons maintenir cette dynamique. Notre priorité sera de lancer le championnat dès le premier semestre dans les deux catégories (Mousse dame et Mixte tissu) afin de sélectionner rapidement les meilleurs athlètes en vue de la Coupe du monde de Dodgeball en Arabie Saoudite en novembre 2026. Après deux titres continentaux consécutifs et une 14e place au classement mondial, nous avons la conviction que la Côte d'Ivoire peut viser un Top 5 mondial. Nous espérons vivement bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire, des partenaires et sponsors, des Ivoiriens afin de porter haut les couleurs du pays sur la scène internationale.