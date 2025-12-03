Sénégal: BRVM - La première cotation de quatre emprunts obligataires de plus de 454 milliards de l'Etat du Sénégal fixée au 9 décembre 2025.

La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des emprunts obligataires intitulés « Etat du Sénégal 6,40% 2025-2028», « Etat du Sénégal 6,60% 2025-2030», « Etat du Sénégal 6,75% 2025-2032» et « Etat du Sénégal 6,95% 2025-2035» aura lieu le 9 décembre 2025, ont informé les responsables de la BRVM.

Dans le but de financer les besoins de trésorerie prévus dans la loi de finances rectificative 2025 et soutenir les projets stratégiques de l'Agenda national de transformation « Sénégal Vision 2050 », l'Etat du Sénégal, par le biais de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, avait émis ces quatre emprunts obligataires.

C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 22 septembre au 10 octobre 2025 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 12 209 529 obligations Etat du Sénégal 6,40% 2025-2028, 11 899 479 obligations Etat du Sénégal 6,60% 2025-2030,12 046 071 obligations Etat du Sénégal 6,75% 2025-2032 et 9 297 883 obligations Etat du Sénégal 6,95% 2025-2035, pour un montant total de 454 529 620 000 FCFA.

La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 17 octobre 2025.

La séance de cotation des emprunts de l'Etat du Sénégal, admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Au-delà de ces échanges, l'autre intérêt qui réside dans cette cotation est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation du mardi 2 décembre 2025, cette capitalisation s'établissait à 10 654,555 milliards FCFA contre 10 673,978 milliards FCFA le lundi premier décembre 2025, soit une baisse de 19,423 milliards.

Selon les dirigeants de la BRVM, la procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente.