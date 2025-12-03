Addis-Abeba — Le gouvernement éthiopien a entamé des consultations nationales de haut niveau pour élaborer sa feuille de route de transformation rurale, à l'occasion d'un séminaire majeur organisé à Addis-Abeba.

Cette rencontre, pilotée par l'Institut de transformation agricole (ATI), a réuni les principaux acteurs publics, privés et institutionnels afin de bâtir une stratégie unifiée de développement rural au bénéfice des plus de 76 % d'Éthiopiens vivant à la campagne.

Le ministre d'État à l'Agriculture, Melese Mekonnen, a souligné que ce processus marque un tournant dans l'ambition nationale d'accélérer la transformation agricole et rurale, la définissant comme la base d'un futur inclusif et durable, « où personne n'est laissé pour compte ».

La feuille de route, pensée sur 15 à 30 ans et articulée autour de huit piliers majeurs, doit remédier à des décennies d'initiatives dispersées qui, malgré d'importants investissements, n'ont produit que des résultats mitigés.

Elle s'inspire du principe éthiopien du Medemer, fondé sur la synergie et la prospérité collective, pour s'attaquer à la pauvreté rurale, au manque d'infrastructures, à la faible diversification économique et aux risques climatiques.

Le directeur général de l'ATI, Mandefro Nigussie, a présenté cette stratégie comme une approche globale allant au-delà de l'augmentation de la productivité agricole pour améliorer l'ensemble du bien-être communautaire.

Alors que l'ATI entre dans sa deuxième phase stratégique, l'accent sera mis sur la coopération multisectorielle, l'harmonisation des politiques, la réduction des lacunes institutionnelles et le renforcement de la coordination entre les acteurs nationaux et internationaux.

Les contributions issues de cette première consultation alimenteront directement la conception finale de la feuille de route.

Le ministre d'État Yetemgeta Asrat a insisté sur l'importance de connecter agriculture, développement rural et transformation économique, citant le développement des corridors ruraux comme moteur de compétitivité et d'intégration aux marchés.

Pour sa part, le Sous-Directeur général de la FAO pour l'Afrique, Abebe Haile-Gabriel, a salué l'approche intégrée de l'Éthiopie, qui articule protection sociale, adaptation locale et durabilité, notamment à travers des programmes tels que l'alimentation scolaire.

Le gouvernement prévoit d'achever la Feuille de route pour la transformation rurale à l'issue d'une série élargie de consultations, afin d'y intégrer des perspectives variées provenant de l'ensemble des régions et secteurs du pays.