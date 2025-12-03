Ethiopie: Addis-Abeba met en oeuvre des initiatives efficaces pour améliorer les conditions de vie de ses habitants - Maire Adanech Abiebie

3 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La maire Adanech Abiebie a annoncé le lancement de plusieurs initiatives majeures destinées à améliorer de manière tangible et durable le quotidien des habitants d'Addis-Abeba.

Elle a notamment inauguré une campagne d'emploi accélérée visant à offrir des opportunités professionnelles à 30 000 jeunes.

Ces nouveaux emplois couvrent un large éventail de secteurs, parmi lesquels l'industrie manufacturière, la construction, l'agriculture urbaine, le commerce et divers services.

La maire a souligné qu'Addis-Abeba mène actuellement des actions d'envergure pour rehausser la qualité de vie de sa population.

Elle a insisté sur les efforts centrés sur la création d'emplois orientée vers le marché, tout en mettant en avant l'importance de transformer la culture du travail au sein de la ville.

Elle a encouragé les jeunes récemment recrutés à faire preuve de dévouement et à contribuer activement au progrès de leurs communautés.

Adanech Abiebie a par ailleurs assuré que cette vaste initiative d'emploi rapide serait renforcée et élargie à l'ensemble de la capitale.

De son côté, Million Mathews, adjoint au maire chargé de l'emploi et des compétences, a indiqué que de nombreux citoyens avaient déjà bénéficié des actions engagées depuis le lancement des réformes nationales.

Il a précisé que la municipalité poursuivrait l'expansion des opportunités professionnelles en mobilisant pleinement les ressources de la ville et en veillant à l'adéquation entre les compétences des habitants et les emplois proposés.

Le forum s'est déroulé en présence de hauts responsables municipaux et de plusieurs invités.

