Addis-Abeba — L'Éthiopie réaffirme avec force son engagement à promouvoir un système statistique africain résilient, moderne et pleinement intégré, indispensable à la réalisation des ambitions de développement du continent, a déclaré le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

La 19e session du Comité des directeurs généraux des instituts nationaux de statistique (CoDG) se tient actuellement à Addis-Abeba, sous le thème : « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations ».

Dans son allocution d'ouverture, Temesgen a rappelé que des statistiques fiables sont au cœur de la transformation de l'Afrique.

« Nous nous réunissons à un moment où le lien entre production statistique et développement national est plus évident que jamais », a-t-il affirmé.

« Les décideurs ont besoin de données cohérentes, actualisées et harmonisées pour orienter les politiques publiques, suivre les progrès en santé et en éducation, gérer les finances publiques, identifier les besoins en investissements et assurer la transparence.

Les statistiques constituent le fondement d'une planification rigoureuse et d'un développement fondé sur les preuves. »

Il a souligné que des données crédibles permettent aux pays de concevoir des plans nationaux robustes, de lutter contre le chômage, de répondre efficacement aux crises et d'améliorer la coordination entre gouvernements, partenaires au développement et secteur privé.

Le vice-Premier ministre a par ailleurs rappelé que le plan décennal de développement et le programme de réformes économiques de l'Éthiopie reposent largement sur la disponibilité de données de qualité.

Le Service statistique éthiopien, a-t-il indiqué, a modernisé ses outils, intensifié la collecte numérique, renforcé ses systèmes administratifs et amélioré la production d'indicateurs clés en appui aux politiques nationales.

Il a défini trois priorités majeures pour avancer : consolider la gouvernance statistique et l'autonomie institutionnelle, garantir un financement durable et approfondir l'intégration statistique au niveau continental.

« La connaissance, l'analyse et les données probantes sont les moteurs du développement », a-t-il ajouté.

« Des statistiques fiables nous guident, éclairent notre position actuelle, notre direction et la voie à suivre. L'Éthiopie est déterminée à soutenir un système statistique africain fort, moderne et harmonisé. »

La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a salué les progrès réalisés au cours des dix dernières années en matière de renforcement des capacités statistiques.

Elle a mis en avant l'importance de la Stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA II) pour assurer la comparabilité et l'alignement des données nationales avec les cadres continentaux, tels que l'Agenda 2063.

Elle a encouragé les États à signer et ratifier la Charte africaine de la statistique, actuellement révisée pour intégrer des enjeux émergents tels que l'intelligence artificielle, la gouvernance des données numériques et l'accès à des données en temps réel.

De son côté, Nyakassi Sanyang, statisticien général de Gambie et président du Comité exécutif, a observé une croissance rapide de la demande de données sur le continent, portée par une volonté accrue de prise de décision fondée sur des preuves.

Il a toutefois relevé que des insuffisances de coordination continuent de freiner les avancées dans certains pays.

Il a appelé à renforcer la coopération dans le cadre de SHaSA II, à nommer des points focaux nationaux et à examiner avec précaution la fusion des recensements de la population et de l'agriculture afin d'éviter toute dégradation de la qualité des données.

Sanyang a également invité centres de formation et universités à intensifier leurs efforts pour former la nouvelle génération de statisticiens africains.

Au cours de la semaine, les participants examineront de nouveaux produits statistiques et des enjeux émergents, notamment l'exploitation de l'intelligence artificielle, les statistiques sur la gouvernance et la sécurité, les données migratoires, les statistiques relatives aux recettes publiques et à la mobilité de la main-d'oeuvre -- autant de domaines qui redessinent le paysage statistique du continent.