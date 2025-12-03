Afrique: Le BC CNSS représente la RDC à la Women's Basketball League Africa au Caire

Le BC CNSS dames de la RDC séjourne depuis mardi 2 décembre au Caire (Égypte) afin de prendre part à la phase finale de la Women's Basketball League Africa (WBLA), édition 2025, prévue du 5 au 17 décembre 2025.

Les Congolaises s'étaient qualifiées pour cette phase finale à l'issue des éliminatoires de la zone IV disputés en août dernier à Kinshasa.

Voici les 12 clubs qualifiés pour ce tournoi :