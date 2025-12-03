Afrique Centrale: M23 et FARDC s'affrontent pour le contrôle de Kamanyola et Katogota au Sud-Kivu

La situation reste tendue à Katogota et Kamanyola depuis la matinée de ce mercredi 3 décembre dans le Sud-Kivu. Les Forces armées de la RDC (FARDC) et l'AFC-M23 se disputent depuis mardi le contrôle de ces localités, situées respectivement dans les territoires d'Uvira et de Walungu, le long de la RN5 à environ 50 km au sud de Bukavu.

Les combats ont repris tôt le matin à Katogota avant de s'étendre à Kamanyola, où les affrontements persistaient à la mi-journée.

Des sources locales rapportent que les rebelles de la coalition AFC-M23 ont lancé un assaut sur les positions avancées des FARDC à Katogota vers 3 heures du matin. Les FARDC et les Wazalendo ont reçu l'ordre de répliquer quatre heures plus tard, repoussant les assaillants vers Kamanyola, à une vingtaine de kilomètres au nord. Actuellement, Kamanyola est divisée : les FARDC contrôlent la partie sud, tandis que les rebelles occupent la partie nord jusqu'à la frontière rwandaise.

Conséquences humanitaires

Ces combats intenses ont provoqué des déplacements massifs de civils. La population de Kamanyola, tentant la veille de fuir vers le Rwanda via Bugarama, s'est heurtée à la fermeture des barrières frontalières. À la mi-journée de ce mercredi, des témoins ont rapporté que le Rwanda a autorisé le passage de ces réfugiés congolais, qui laissent derrière eux des morts, des blessés, ainsi que des maisons, écoles et églises détruites. Toutes les activités scolaires, sociales et économiques sont paralysées dans la plaine de la Ruzizi, avec des maisons incendiées dans plusieurs groupements, selon des sources dans la region.

Controverse

Ces attaques surviennent à 24 heures de l'entérinement à Washington d'un accord de paix annoncé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame dont l'armée soutient activement le M23/AFC.

Selon l'armée congolaise, les rebelles auraient initié les hostilités par des assauts sur ses positions. Les FARDC affirment avoir repoussé les assaillants et récupéré certaines localités du Sud-Kivu, autres fois sous occupation des rebelles. Mais cette information n'est pas confirmée par des sources indépendantes.