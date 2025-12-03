Congo-Kinshasa: L'évêque d'Inongo appelle à des actions concrètes contre les naufrages récurrents au Maï-Ndombe

Mgr Donatien Bafuidinsoni, évêque d'Inongo, a publié mardi 2 décembre une lettre ouverte intitulée « Nos vies ont-elles encore de la valeur ? », appelant à des mesures urgentes pour lutter contre les naufrages récurrents dans la province de Maï-Ndombe.

Il déplore la perte récente de vies dans le naufrage de la baleinière « Doudou Bamboka » survenu le 27 novembre, qui a fait au moins 23 morts et 83 rescapés sur environ 110 passagers, à la suite d'un vent violent et d'une panne de moteur à 100 km d'Inongo.

Dans sa lettre, l'évêque exprime son indignation face à cette « irresponsabilité collective » : « Dans mon affliction, mon cœur saigne abondamment et me contraint à pousser encore un cri d'alarme pour exprimer mon indignation face à un drame récurrent qui étale notre irresponsabilité collective. »

Il s'interroge sur l'inefficacité répétée des appels passés et note que sa voix semble « noyée dans les cris et les pleurs des familles éplorées », vite oubliée au profit de lamentations éphémères et de la recherche de boucs émissaires.

Mgr Bafuidinsoni dénonce les pratiques irresponsables des armateurs, comme la surcharge des embarcations avec passagers, marchandises, animaux et poissons, au mépris de la vie humaine. Il insiste sur le respect des normes de base, notamment, l'interdiction de surcharge, le port obligatoire de gilets de sauvetage et le contrôle technique des bateaux.

Ces exigences, loin d'être surhumaines, sont pourtant ignorées, rendant chaque traversée sur le lac un risque mortel, écrit-il dans sa lettre.