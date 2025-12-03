Congo-Kinshasa: Lancement d'un projet pour réduire les risques d'inondations à Kindu

Le Mouvement international des droits de l'enfant, de la femme, de l'homme veuf et de leur promotion sociale (MIDEFEHOPS) a lancé, à Kindu lundi 1er décembre, le projet « Appui à la préparation opérationnelle pour le pool des risques 4 en RDC ». Objectif : mieux préparer la communauté face aux risques d'inondations.

Le lancement s'est déroulé en présence des autorités politico-administratives, de la société civile, des acteurs humanitaires et des défenseurs des droits humains.

À l'instar d'autres villes, Kindu est menacée par les catastrophes naturelles. Préparer la population en amont pour faire face à ces risques, c'est tout le sens de ce projet, explique Bertin Kahondo, superviseur au sein du MIDEFEHOPS :

« L'objectif, c'est de préparer la communauté aux inondations. La ville est exposée à ces risques, et à travers ce projet, nous allons mettre en oeuvre des activités d'anticipation. On ne doit pas attendre que les inondations arrivent, mais proposer des actions opérationnelles pour que les gens sachent comment réagir si le problème survient ».

Le maire de Kindu, Atibu Mulamba, insiste sur la nécessité de former la population a la prévention et la gestion des catastrophes :

« Autrefois, les inondations survenaient tous les dix ans. Aujourd'hui, c'est chaque année. Nous attendons que notre population soit suffisamment formée pour éviter ces risques et savoir quoi faire en cas d'inondation. Nous demandons aussi à la population de ne pas construire dans les zones inondables ».

Ce programme, qui vise à renforcer la résilience communautaire, sera exécuté sur une période de deux mois.