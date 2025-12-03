Maroc: Hicham Lahlou : 30 Ans de Design, de Rabat à l'International, le « Soft Power » Panafricain

interview

C'est depuis la 17ème édition du Forum MEDays à Tanger, sous le patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, que Hicham Lahlou, designer international et architecte d'intérieur, s'est exprimé. Saluant d'abord un continent qui lui est cher par un « Nagadef » en Wolof, il a rappelé son engagement dans la promotion de la diplomatie culturelle et du soft power africain. Cette interview marque un tournant, puisque 2024 célèbre ses 30 ans de parcours dans un domaine qu'il qualifie de « transversal à toutes les disciplines ».

Les défis de la méritocratie et le parcours panafricain

Interrogé sur le moment clé de sa carrière, Hicham Lahlou refuse d'en isoler un seul, considérant la période entière de trois décennies comme une célébration de son parcours. Il insiste sur l'importance du panafricanisme dans son œuvre, rendant hommage aux pionniers du design africain et à la diaspora.

Pour le designer, formé à l'Académie Charpentier à Paris, le plus grand défi a été de « se créer un chemin » sur la scène internationale et de faire reconnaître le talent africain. Il plaide passionnément pour la culture de la méritocratie, un message fort destiné à la nouvelle génération : « Le talent, c'est votre talent qui parle. Mais il faut quand même de l'audace, il faut de l'abnégation... La culture de la méritocratie est quelque chose d'important et nos décideurs doivent à l'unisson encourager cette culture. »

Son engagement ne s'arrête pas à la création : il a été l'un des initiateurs du premier prix panafricain, Africa Design Award (2014), et fut le premier Marocain à être élu au Conseil d'administration de l'Organisation Mondiale du Design (WDO). Il rappelle : « Design drives innovation » et exhorte l'Afrique à créer ses propres modèles adaptés à ses cultures, insistant sur la nécessité d'aligner la création avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies pour préserver la planète.

« Constellations – Retour vers le futur » : synthèse et transmission

L'exposition actuelle, « Constellations – Retour vers le futur », présentée à la mythique Galerie de la Croix, est une véritable synthèse de son identité artistique. Le titre « Constellations » s'inspire d'une co-création avec le designer malien Cheikh Diallo, symbolisant la fraternité Sud-Sud et l'esprit de partage. L'œuvre fait écho à l'art des Dogons à observer les étoiles, ainsi qu'à l'art de la géométrie inspiré du cosmos développé par la dynastie marocaine des Mérinides.

L'ajout de l'oxymore « Retour vers le futur » – proposé par l'Institut Français – reflète parfaitement l'orientation de l'exposition : « Ce n'est pas tout à fait une rétrospective totalement, mais c'est complètement le futur », orienté vers une synthèse de projets emblématiques. L'installation Symbiosis, par exemple, invite à la réflexion sur notre rapport à la planète en présentant une carte du monde en miroir d'où émerge un oryx africain. L'exposition met l'accent sur la transmission et le partage de ses 30 ans de parcours avec les jeunes, rappelant au passage les grandes dates de sa reconnaissance internationale, notamment son classement précoce à Milan en 2011 et son rôle de co-commissaire, puis de membre du jury, au prestigieux Salone del Mobile.

L'avenir : bâtir des ponts pour l’Afrique

Pour l'avenir, les défis personnels d'Hicham Lahlou s'alignent avec les défis du continent. Le designer, qui se décrit comme « quelqu'un de très passionné » et animé par « l'humanisme », souhaite « continuer à travailler, à bâtir, à construire, à créer des ponts ».

Sa prochaine grande « révolution personnelle » est de remettre Africa Design Days Award en route, un événement majeur freiné par la pandémie, mais qui, selon lui, reste le premier prix panafricain du genre et continue d'inspirer de nombreux autres événements à travers l'Afrique.

Son mot de la fin est un vibrant appel à l'unité et à la coopération Sud-Sud, citant un proverbe africain :

« Plus on collaborera ensemble, plus on sera forts... À plusieurs, on va plus loin. Donc, allons plus loin, mais tous ensemble »

Retrouvez l’entretien complet d’Hicham Lahlou via sur notre plateforme YouTube.