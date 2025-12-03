Sénégal: Mémoire, protection sociale et gouvernance - Les axes forts du message présidentiel

La communication du Président Bassirou Diomaye Faye lors du Conseil des ministres du 3 décembre 2025 s'est articulée autour de quatre grands axes.

D'abord, le chef de l'État a mis en avant le devoir de mémoire, revenant sur la commémoration du Massacre de Thiaroye et annonçant la construction d'un Mémorial national. Cette initiative vise à renforcer la justice historique et la transmission des faits.

Ensuite, il a insisté sur la protection de la famille, des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables, en ordonnant l'actualisation de la politique nationale de genre, la création d'un Observatoire de Protection des Enfants et la mise en place de dispositifs renforcés pour la jeunesse.

Troisièmement, le Président a demandé un soutien accru aux personnes vivant avec un handicap, à travers un programme national intégré dès 2026 et une réévaluation de la loi d'orientation sociale.

Enfin, il a annoncé une nouvelle dynamique de transparence dans la gestion publique, marquée par l'opérationnalisation de l'OFNAC renouvelé et l'élaboration de la Stratégie nationale de Bonne Gouvernance.