Sénégal: Ousmane Sonko trace les grandes lignes de la réforme administrative et des retraites

3 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C.G. DIOP

Le Premier ministre Ousmane Sonko a concentré sa communication sur deux chantiers structurants : la réorganisation des départements ministériels et la réforme du système national de retraite.

Il a d'abord rappelé l'ambition d'une Administration moderne et performante, évoquant des dysfonctionnements tels que la redondance des structures, les conflits de compétences, la multiplication des centres de décision ou encore le manque de cohérence dans l'organisation ministérielle. Il a instruit les services compétents d'intégrer ses orientations dans les nouveaux décrets d'organisation, et a demandé un nouveau schéma d'administration territoriale d'ici février 2026.

Concernant les retraites, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité d'un système plus inclusif et financièrement solide. Il a souligné le rôle stratégique des réserves de l'IPRES, appelées à devenir un levier du Plan de redressement économique et social. Il a demandé l'élaboration d'une feuille de route 2025-2028, articulée autour de l'assainissement du système, de l'élargissement de l'assiette contributive et de l'orientation graduelle des investissements.

